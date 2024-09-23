Взятка за депортацию: разоблачена коррупционная схема в миграционной службе

В отношении двух должностных лиц Государственной миграционной службы, Одесской областной прокуратурой направлено дело в суд. Как установило следствие, руководитель одного из управлений и его подчиненный требовали у гражданина Молдовы 20 тыс. долларов США за помощь во избежание депортации. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Согласно материалам дела, обвиняемые обещали иностранному гражданину повлиять на решение суда и сотрудников ГМС в его пользу. Речь шла о содействии в деле принудительного возвращения в страну происхождения и запрет на въезд в Украину.
В ходе расследования правоохранители провели обыски в местах проживания и работы подозреваемых, где обнаружили значительные суммы наличных, объекты недвижимости и автомобили.
Общая стоимость обнаруженного имущества превышает 82 миллиона гривен. Сейчас обвиняемые находятся под стражей, они отстранены от должностей, а на все имущество наложен арест.
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