У одеського чиновника-хабарника конфіскують елітний позашляховик

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що автомобіль Mercedes-Benz G400 D, вартістю 5,65 мільйона гривень, посадовець придбав та оформив на матір у 2023 році. При цьому ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити.

11 грудня 2024 року судді Вищого антикорупційного суду визнали необґрунтованим володіння автомобілем вартістю 5,6 мільйона гривень. Також суд постановив стягнути автомобіль у дохід держави.

За інформацією видання Думская, автомобіль конфіскували у Андрія Морару, який фігурує в кримінальному провадженні, відкритому за фактом одержання хабара. За 20 тисяч доларів чиновники міграційної служби обіцяли громадянину Молдови вирішити питання перебування в Україні – йому загрожувала депортація.

Начальнику управління та його підлеглому оголосили про підозру. Суд призначив їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу на свободу під заставу. За Морару внесли 70 млн грн.

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