«У нас нет ничего!»: подготовка к эпидемии в Одессе глазами «Корпорации монстров»

Благотворительный фонд “Корпорация монстров” активно занялся подготовкой к эпидемии коронавируса, ищет деньги и закупает для Одессы медицинское оборудование, дезрастворы, костюмы и средства защиты для врачей.

Приводим здесь текст главы “Корпорации монстров” Катерины Ножевниковой, опубликованный в Facebook:

“Новости Палаты номер. Хроники коронавируса.

Детская городская номер 3. Утром позвонила главврач. Осталось защиты на выходные. Респираторов нет. Больница принимает всех деток с пневмониями, ОРВИ и назначена опорной детской по городу. И в данный момент в ней около 60 деток. Тестов ещё нет, так что на месте тестирование производить не возможно. Работают на свой страх и риск.

Передали очки 160 шт.

Респираторы 400 шт., дезсредства 55 литров, два бесконтактных термометра, пелёнки подкладные – 240 шт.

Костюмы защитные 250 шт.

Бахилы 3000 шт.

Еврейская больница: 20 тыс. перчаток, дезсредство 90 литров. Костюмы защитные 300 шт., очки 160 пар, два бесконтактных термометра, бахилы 3000 шт., пелёнки подкладные 480 шт.

Памперсы взрослые 480 шт.

Больница Водников: 500 литров дезсредств

Инфекционка: 500 литров дезсредств

Склад почти опустел..(

Разлили, пока ждали грузовые машины, 200 литров дезсредств по бутылочкам, чтобы освободить тару и вернуть нашим помощникам. Спасибо всем, кто помогал.

Получили первую партию многоразовых костюмов для скорой. Специальный материал, из которого раньше шили медицинские чехлы. С пропиткой специальной, и которые можно стерилизовать в автоклавах. Дорогие, но сэкономят очень много денег, учитывая, что одноразовый костюм сейчас можно найти в наличии только маленькими партиями по цене 400-800 грн. А заказы из Китая мы все ещё ждём. А работать нужно уже.

На этом хорошие новости заканчиваются.

Вечером стали звонить врачи… Сначала звонили те, кому что-то уже передали. Столько слов благодарности я не слышала давно. Столько безнадеги в голосе я тоже давно не слышала. Они просто брошены.

«Я лечил в этом городе всех… и всегда приходил на помощь. Но когда пришла беда, и я стал просить помощи для нас – никто… НИКТО нам не помог. Из тех, кто обязан был» (с)

А потом стали звонить врачи больниц области, до которых мы ещё не добрались.

«Из 200 сотрудников готовы остаться 40».

«Куда мне направлять ургенцию? Я всю больницу так заражу!!!».

«Где будут жить врачи в обсервации? У нас нет условий никаких!!!».

«Катя!!! Что нибудь, пожалуйста!! Катя, у нас нет ничего!».

«Катя, мы купили строительные комбинезоны. Мы не можем купить ничего официально. Нигде не принимают заявки иди сроки поставки через месяц».

Катя.. Катя.. Катя…

Звонят амбулатории, из района, куда приехали несколько тысяч человек из Польши; звонят опорные уточнить, могут ли ещё рассчитывать на помощь; звонят ребята со скорой узнать, когда мы закончим делать акты приёма передачи, чтобы им уже выдавали то, что мы передали – закон нарушать мы не можем…

Звонят психоневрологические диспансеры и больницы – скопление стариков и больных в одном месте… и везде это «У нас нет ничего. Помогите. Пожалуйста…»

Ну и к вечеру ещё новость. Прекрасная идея родилась в головах нашей власти – все больницы районов, в которых есть инфекционные отделения, будут принимать больных с коронавирусом в лёгкой форме. А это на минуточку ещё 8 больниц!!! На мой вопрос, а как же так, и почему об этом заранее не предупредили, мне ответили: «Ну так они же в легкой форме будут принимать. Им ИВЛ не нужны».

А про защиту врачей в этих отделениях и не подумали… Ну что там жизнь врача. Мелочь какая.

Какие ИВЛ?? О чем вы говорите. На них просто некому будет работать. Потому что своими действиями те, кто должен думать на шаг вперёд и чья это работа, положат всех врачей и занесут вирус во все больницы… И мы прибавим к смертям от коронавируса смерти от «аппендицита».

Я хочу разбить телефон к вечеру от отчаяния…

Денег все меньше. За день мы можем оплатить счётов на 500 тыс. – 1 млн грн.

Уже потрачено почти 8 млн грн. Это только то, что оплачивалось нами. Около 25 млн потрачено прямыми счётами на фирмы одесских бизнесменов. И при этом мы закрыли около 20% того, что необходимо для всех больниц…”

Любой желающий может помочь “Корпорации монстров”. Средства можно перевести:

на карту Приват, привязанную к счету:

5169 3305 1608 8389

5169 3305 1608 8389 для переводов с других банков необходимо ввести реквизиты :

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ»

код 41569293,

IBAN UA103287040000026008054332371, в ПАТ КБ “Приватбанк”

МФО 328704

для клиентов Монобанка – перейдите в раздел благотворительность, выберите благотворительный фонд “Корпорация монстров” в списке.

Фото: Катерина Ножевникова

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