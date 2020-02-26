У Міжнародному аеропорту Одеса тепер можна скористатися електронним авіаквитком

Це можливо, лише якщо авіаперевізник надав можливість отримати електронний посадковий талон на рейс.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту Одеса у Facebook.

– Проходьте перевірку посадкових талонів просто зісканувавши їх з екрану вашого пристрою: смартфону, планшету чи розумного годинника. У такому разі паперову копію роздруковувати не потрібно, – йдеться у повідомленні.

Однак, цією опцією можна скористатись, лише якщо авіаперевізник надав можливість заздалегідь отримати електронний посадковий талон на рейс, і пасажир подорожує тільки з ручною поклажею.

Як зазначається, контроль авіаційної безпеки та зала вильоту знаходиться на третьому поверсі. Бажаючих скористатися е-квитком просять прибути заздалегідь. Фото: 5 канал

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