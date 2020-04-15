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Новости Одессы и Одесской области

У Міноборони на весняну строкову службу планують призвати понад 16 тис осіб

У Міноборони на весняну строкову службу планують призвати понад 16 тис осіб

Під час весняного призову до Збройних Сил України та інших військових формувань буде призвано 16 тисяч 460 осіб.

Про це повідомляє Урядовий портал.

У зв’язку з пандемією коронавірусу терміни весняного призову громадян України на строкову військову службу перенесено з квітня-червня  на травень-липень 2020 року.

Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні Уряду 15 квітня.

Водночас чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, а також обсяг видатків для проведення призову залишаються незмінними.

Так, у травні-липні 2020 року до Збройних Сил України та інших військових формувань буде призвано 16 тисяч 460 осіб. Зокрема, лави Збройних Сил поповнять 9 тисяч, Нацгвардії – 5 тисяч 460, Держприкордонслужби – 1 тисяча 300 і Держспецтрансслужби – 700 громадян України.

Це рішення Уряду забезпечить виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу.

Фото: Petropavlivka.city

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