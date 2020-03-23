Тепер офіційно: Зеленський переніс весняний призов на травень – липень

Володимир Зеленський переніс на травень-липень черговий призов громадян на строкову військову службу.

Про це йдеться на сайті президента.

Зміни вносяться до Указу від 16 січня 2020 року №13 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році».

Тож, проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році переноситься з квітня — червня на травень-липень.

Фото: nash.live

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