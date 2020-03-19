У Міністерстві охорони здоров’я представили кілька сценаріїв боротьби з коронавірусною інфекцією

Про це 19 березня на брифінгу повідомив заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє Урядовий портал.

Він підкреслив, що Уряд почав готувати систему охорони здоров’я одразу після сплесків хвороби в Китайській Народній Республіці. Так, в кінці січня та на початок лютого, був розроблений національний план запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби. Був створений національний штаб, який на сьогодні переведений на цілодобовий режим роботи.

– Ми знали статистику і алгоритм, як будемо діяти при перших захворюваннях. Для цього були визначені по дві госпітальні бази в кожній області та по дві бригади медичної допомоги, які були укомплектовані необхідним обладнанням. Було розроблено, згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, 4 сценарії реагування. Перший – коли у нас буде один завезений випадок, потім – коли у нас буде внутрішньокраїнне поширення, і коли у нас буде спалах COVID-19, – підкреслив Віктор Ляшко.

За його словами, на сьогодні Міністерство переходить на новий етап планування і перепрофілювання закладів охорони здоров’я. Днями відбудеться презентація інтерактивної мапи, де буде дана інформація.

– Ми чітко розробили алгоритм, який базується на сценарії розвитку спалаху, на прикладі Італії. Ми бачимо, що 80% людей в Італії перехворіють легкими формами. Тому, за нашим стандартом надання медичної допомоги, який повністю адаптований рекомендаціям ВООЗ і враховує кращі практики Китайської Народної Республіки та Італії, ми будемо пропонувати і надавати допомогу у легких випадках амбулаторно при домашній самоізоляції, – зазначив він і додав, що для 20% населення, яке потребуватиме госпіталізації, вже розпланована інтерактивна мапа, до якої матимуть доступ диспетчери екстреної медичної допомоги. На цій мапі буде вказано, в яку лікарню везти хворого, де є вільні місця з необхідним обладнанням.

Інший сценарій передбачає залучення перепрофільованих закладів: «Тобто заклади терапевтичного профілю, які також будуть приймати хворих з тяжкими формами».

Якщо в державі буде введено надзвичайний стан, можна буде залучати приватні заклади охорони здоров’я, що расширить масштаб надання допомоги тим, хто її потребує.

Фото: 5 канал

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