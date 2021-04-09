У кого сегодня именины по православному календарю?

Сегодня, 9 апреля, по православному календарю день ангела у Александра, Ефрема, Макара, Ивана и Павла.

Не забудьте поздравить именинников.

Александр — имя греческого происхождения, означает «защитник», более ранние версии трактовки — «оберегающий муж», в значении «мужчина», а не «супруг».

Ефрем — имя произошло от древнееврейского имени Эфрайим, которое означает «плодовитый».

Павел — имя латинского происхождения, в переводе с латинского означает «малый», «небольшой».

Иван — это имя с иврита переводится как «помилованный Богом», «милость Божья», «подарок Божий», «Бог благословил», «Божье благоволение».

Макар — имя греческого происхождения, с древнегреческого переводится как «блаженный, счастливый».

Фото: lifestyle.24tv.ua