Новости Одессы и Одесской области

У кого сегодня именины?

У кого сегодня именины?

Сегодня, 16 ноября, именины отмечают Анна, Георгий, Илья, Марин и Федор.

  • Имя Анна еврейского происхождения и в переводе означает «благая, благосклонная».
  • Имя Георгий происходит от древнегреческого слова «георгос», что означает «земледелец» В различных странах у имени разные формы: Жорж, Джордж, Георг, Хорхе, Дьердь, Юргер, Иржи, Ежи.
  • Илья — это русский вариант древнееврейского имени Элияху, которое значило «Мой Бог – Господь» или «верующий». Но есть еще одна версия — Илья происходит от имени Илия, что значит «крепость Господня» и «сила Божья»
  • Имя Марин с латыни переводится как «морской». Изначально слово «Marinus» использовалось как прозвище для некоторых семей в Древнем Риме, а позже стало мужским именем. Женский вариант имени — Марина.
  • Федор — имя греческого происхождения, означает «дарованный Богом», «Божий дар».
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Редакция ПРОФИЛЬ

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