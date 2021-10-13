У кого сегодня именины?

Имя Акакий с древнегреческого языка переводится как «не делающий зла, кроткий, неплохой». Среди носителей этого имени было много святых, среди которых Акакий Веррийский, Акакий Амидский, Акакий Каппадокиянин и Акакий Синайский.

Какой характер у Акакия?

Считается, что мужчины с таким именем не способны быстро принимать решения, постоянно сомневаются в себе, но очень добры. Судьба нередко посылает им шансы, но они не спешат ими воспользоваться. При этом Акакии обидчивы и ревнивы. Вместе с тем из них получаются хорошие семьянины. Они преданы жене и заботятся о детях.