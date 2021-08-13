Новости Одессы и Одесской области

У кого из знаменитостей сегодня День рождения?

У кого из знаменитостей сегодня День рождения?

Сегодня, 13 августа, украинской певице Екатерине Бужинской исполняется 42 года.

Катя родилась  в 1979 году в Норильске, но потом семья переехала в Черновцы. Юная певица начала выступать с детским ансамблем «Звонкие голоса». В 1994 году она стала финалисткой программы первого канала «Утренняя звезда», а в следующем — победительницей престижных песенных конкурсов «Дивограй», «Первоцвіт», «Кольорові сни», «Червона рута».

Настоящая популярность к ней пришла в конце 90-хх, после участия в «Славянском базаре-98». Катя завоевала Гран-при фестиваля. В этот период ей писали песни поэт Юрий Рыбчинский и композитор Александр Злотник. В то время вышли хиты «Лёд», «Романсеро» и  «Непокорная».

С 1998 по 2015 год Бужинская выпустила восемь альбомов с песнями на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите и болгарском языках.

Фото: odnaminyta.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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