У кого из знаменитостей сегодня День рождения?

Катя родилась в 1979 году в Норильске, но потом семья переехала в Черновцы. Юная певица начала выступать с детским ансамблем «Звонкие голоса». В 1994 году она стала финалисткой программы первого канала «Утренняя звезда», а в следующем — победительницей престижных песенных конкурсов «Дивограй», «Первоцвіт», «Кольорові сни», «Червона рута».

Настоящая популярность к ней пришла в конце 90-хх, после участия в «Славянском базаре-98». Катя завоевала Гран-при фестиваля. В этот период ей писали песни поэт Юрий Рыбчинский и композитор Александр Злотник. В то время вышли хиты «Лёд», «Романсеро» и «Непокорная».

С 1998 по 2015 год Бужинская выпустила восемь альбомов с песнями на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите и болгарском языках.

Фото: odnaminyta.com