У кого именины 31 октября?

Именины по православному календарю 31 октября отмечают Гавриил, Давид, Иосиф, Лука и Юлиан.

Имя Гавриил в переводе с древнееврейского языка означает «моя мощь — Бог», «сила Божия», «помощник Бога», «поддерживающий Бога». Во многих европейских языках это имя произносится как «Габриэль».

Имя Давид имеет древнегреческие корни и в переводе означает «любимый», «любимец».

Имя Иосиф происходит от библейского имени Йосеф, которое переводится как «добавлен» или «прибавится».

Имя Лука предположительно произошло от греческого слова «lux», которое переводится как «свет». По другой версии, это имя означает «человек из Лукании», исторической области на юге Италии, которую колонизировали греки.

Имя Юлиан латинского происхождения и означает буквально «из рода Юлиев». Также «юлианцами» называли солдатов или сторонников партии Цезаря.

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