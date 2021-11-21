У кого день ангела 21 ноября?

Имя Альберт: происхождение

Имя Альберт — это краткая форма древнегерманского имени Адальберт (нем. Adalbert). Оно состоит из двух основ — adal и berht, означающих соответственно «благородный» и «блистательный». У имени есть женский аналог — Альберта, Альбертина.

Считается, что мужчины с таким именем уверенные в себе, в собственных силах и знаниях. Они предпочитают доверять больше рациональным суждениям, чем чувствам. При этом Альберты обычно достаточно сдержаны и скрывают свои эмоции.

Когда день ангела Альберта по православному календарю?

По православному календарю, день ангела у Альберта четыре раза в году: 8 апреля, 25 сентября, 15 ноября и 21 ноября.

Также читайте: Когда именины Юлиана?