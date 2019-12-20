У День святого Миколая в Одесі квітнув бузок (фото)

Про це у Facebook повідомив Сергій Курочкін.

– У Південній Пальмірі сьогодні по-весняному тепло – повітря прогрілося до 11 градусів вище нуля. Аномально теплий грудень встановив нові температурні рекорди у всій Україні. Це наслідок глобального потепління, про яке також свідчать значні перепади в кількості опадів і стираються кордони сезонів. Поки в Одесі зберігається “весняне” тепло, то тепла зима відзначається неординарними явищами. Наприклад, в переддень Святого Миколая, на вулицях міста спостерігається цвітіння бузку, – написав він у дописі.

Фото: Сергій Курочкін