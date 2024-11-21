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В Одесі конфіскували квартиру актора «Ліквідації»

В Одесі конфіскували квартиру актора «Ліквідації»

Російського актора Володимира Машкова – виконавця головної ролі в популярному серіалі «Ліквідація» заочно засудили за пропаганду війни. Також суд ухвалив конфіскувати у Машкова належну йому квартиру в Одесі.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Суд в Україні заочно засудив російського актора Володимира Машкова до 10 років позбавлення волі. Машкова визнали винним у посяганні на територіальну цілісність країни і в пропаганді війни.

Також суд ухвалив конфіскувати у Машкова належну йому квартиру в Одесі площею понад 100 квадратних метрів. За даними росЗМІ, цю квартиру акторові подарували шанувальники за роль підполковника Гоцмана в серіалі «Ліквідація», події якого відбуваються в післявоєнній Одесі.

Володимир Машков

У матеріалах СБУ йдеться про те, що Машков входить до пулу кремлівських пропагандистів і часто виступає на масових акціях із підтримки повномасштабної війни проти України.

Актор також був довіреною особою Путіна й одним із керівників його виборчого штабу напередодні виборів, що відбулися в березні цього року.

Тоді Машков їздив по Росії та тимчасово захоплених регіонах України, де пропагував рашизм і героїзував окупаційні угруповання країни-агресора. Також актор закликав до продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави.

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Зазначимо, з 2023 року СБУ вже неодноразово повідомляло про підозру Володимиру Машкову. За заклики до знищення України, а також за виправдання російської агресії на території нашої країни його звинувачують за кількома статтями КК України.

У своїх численних інтерв’ю та виступах в ефірах центральних російських каналів він закликав до «приєднання» Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України до росії.

Довідка ОЖ

Володимир Машков – актор театру і кіно, режисер, народний артист Росії. Лауреат безлічі театральних і кінопремій. З 2018 року обійняв посаду художнього керівника московського театру Олега Табакова.

Серіал «Ліквідація» російські кінематографісти зняли в Одесі 2006 року. Він присвячений боротьбі зі злочинністю в післявоєнному місті.

У жовтні 2014 року Державне агентство України з питань кіно за поданням Міністерства культури та СБУ скасувало дозвіл на розповсюдження і прокат «Ліквідації» через участь у ньому актора Михайла Пореченкова.

 

 

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