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Новости Одессы и Одесской области

У 2020 році українці матимуть понад 100 днів вихідних

У 2020 році українці матимуть понад 100 днів вихідних

У прийдешньому році українці 8 разів відпочиватимуть по 3-4 дні поспіль.

Про це повідомляє Еспресо.

Зокрема, кілька вихідних по три-чотири дні поспіль передбачені 4-7 січня, 7-9 березня, 18-20 квітня, 1-3 травня, 9-11 травня, 6-8 червня, 27-29 червня, 22-24 серпня та 25-27 грудня.

Загалом у календарі на 2020 рік передбачається 11 офіційних вихідних: 1 січня – Новий рік (середа), 7 січня – Різдво Христове за юліанським календарем (вівторок), 8 березня – Міжнародний жіночий день (неділя), 19 квітня – Великдень (неділя), 1 травня – Міжнародний день праці (п’ятниця), 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (субота), 7 червня – День Святої Трійці (неділя), 28 червня – День Конституції України (неділя), 24 серпня – День Незалежності України (понеділок), 14 жовтня – День захисника України (середа) і 25 грудня – Різдво Христове за григоріанським календарем (п’ятниця).

Зокрема, законодавством передбачено, що якщо державне свято припадає на суботу або неділю, то українці отримують додатковий вихідний найближчого понеділка.

Отже, вихідними днями також будуть понеділки: 9 березня, 20 квітня, 11 травня, 8 червня, 29 червня.

Крім того, Кабінет Міністрів розпорядженням від 23 жовтня 2019 №995-р рекомендував із метою забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування у 2020 році Різдва Христового керівникам підприємств, установ та організацій перенести робочий день із понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня.

Фото: kuma.city

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