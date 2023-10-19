Тысячи одесситов сегодня остались без света: адреса и время включения

В четверг, 19 октября, из-за плановых работ ДТЭК многие одесситы на весь день останутся без света.
Южный РЭС
Плановые отключения до 17.00:
1-й Академический пер. 1-21б, 1-й Китобойный пер., 4-42а, 1-й Александра Невского пер., 2-8, 1-й Равенства пер., 1, 2-8, 86, 98, 106, 197, 1- и Обильный пер., 1-15, 2, 1-й Шишкина пер., 1-7, 1-й Юннатов пер., 1-9, 4-12, 2-й Академический пер., 2-6, 3, 2-й Китобойный пер., 1-17,4-50а, 2-й Костанди пер., 2, 2-й Александра Невского пер., 1-7, 4-8, 2-й Равенства пер.,1, 4 , 2-й Украинский пер., 3, 4, 5, 6, 2-й Шишкина пер., 1-13, 2-20, 3-й Костанди пер., 2-8, 3-й, Александра Невского пер. , 2, 3-7, 3-й Украинский пер., 1А-11, 2-12, 3-й Шишкина пер.,1-15,2-20, 4-й Александра Невского пер., 3-7, 4, 4/1, 4/2, Академическая ул., 1-52, Архитектурная ул., 10-14, Ахматовой ул., 6, 15-23, 22- 40, Бахчевая ул., 2-16,5-11, Безымянный пер., 2-12,9, 9а, 9в,11, Вазова Ивана ул., 9, Вертелецкого ул., 7Б, 13, Дмитрия Донского ул., 1-45, 2А, 3, Достоевского, 1-17, 2-12,25, Достоевского пер., 1-13, 2-14, Ипподромный пер., 10, Кавунова ул., 1-11, 2-18, Китобойная, 2-92, 3-51, Костанди, 14-60, 21-77,Харьковская, 20Б, Крымская, 1, 3, 3/1, Крымский пер., 1-13, 2-22, Куприна, 7- 47, 8-54, Левитана, 19/3, 19/4, 19/5, Левкоева, 7, 7а, Львовская, 50-58, Львовский пер., 1-9, 8-10, 76, Лядова, 1а- 15,2-12, Молокова пер., 1А-9, 2-12, Немировича-Данченко, 10, 11, 16, Новоукраинский пер., 2, 17-31, Окружная, 17-33, 26-42, Александра Невского , 1-33, 8-30, Педагогическая, 21, Планетная, 1-31, 4-38, Равенства, 1, 2-48, 3, 3а, 84, Обильная, 1-35, 2-30, Славы пер. , 1-9, 2-10, Собинова, 15, Сумская, 1-69, 2-52, Тимирязева, 60, 70а, 72, 72А, 72Б, 84в, Тульская, 1-51, 2-38, Флотский пер. , 2А-6, 3-23, Флотская, 4, 4А, 6/1, 6Б, 7, 21, Фонтанская дорога, 129, Харьковская,1-15, 2-20, Черниговская, 1-23, 2-24, Черниговский пер., 1А-5, 2Б-8, Шишкина, 1-41, 2-44, Юннатов, 1-15, 2-14, Елочная, 5, 5/17, 5/2, 5/3, 36- 58.
Плановое отключение до 18.00:
Академика Вильямса, 64, Академика Глушко, 17/2, 21, Ильфа и Петрова, 21, 23, Королева академика, 8094.
Плановые отключения до 19.00:
Академика Филатова, 3/2, Варненская ул. 3, 3Г, 5, 5/2, 5/3, Героев Крут ул. 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4, 20, 20А, 20А/41, 20В, Люстдорфская дорога, 86А, 88, Свободы просп., 32, 36.
Когда будут введены графики отключений света: в Укрэнерго дали объяснение
Центральный РЭС
Плановые отключения до 19.00:
Багрицкого, 13-39,14-20, Бреуса, 7, 7А, Верстакостроительная, 16, Выездная,1-25,2-52, Дорстроя пер., 6а, Цветочный пер., 1-21, 2-16, Кедровый пер. . 1, 1А, 1В, 15, 17, Кибальчича, 1-9, 4-10, Кристаловского, 3А, 3Б, Луганская, 2-20, Малиновского Маршала, 4-18, 28, Манежный пер., 4, Новикова, 2А , 10, 12, 12А, 12Б, 12В, 12Г, 12, 12а, 12в, Овражный пер., 4-18, Александра Юрженко пер., 1-19, 2-20, Партизанская, 3-9, 4-20, 30, Станкостроительная, 1-19, 2А-18, Столбовая, 1Б-10, 2-18, Кирпичнозаводская, 1, 4-22.
Плановые отключения до 22.00:
Багрицкого, 1, 3, 3А, 4, 5/7, 6, 8, 8А, 9Б, 10, Бреуса, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 24-60, 45/1-61, Ефимова, 14-30, 21, Краснова, 2а, Кропивницкого, 1-9,2-18/22, Люстдорфская дорога, 8-22, Люстдорфский пер., 8, Маршала Бабаджаняна, 28, Пишенина Федора, 21, 24, 24 , 26, Скворцова, 2,4, Хвойная, 15, Хвойный пер., 2, 2А, 4, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 16, 17, 19, 27, 27/1 , Кирпичнозаводская, 3-17.
Северный РЭС
Плановые отключения до 18.00:
10-й Черноморский пер., 1-20, 13-й Черноморский пер., 1-44, 1-я линия восьмого марта, 1-24, 1-й Балтский пер., 1-11, 1-й Восьмого марта пер. ., 1-й Февральский пер., 1, 3, 5, 7, 1-й Флотский пер., 5, 7, 7А, 1-й Черноморский пер., 3-44, 2-я линия восьмого марта, 1- 14,109, 109/1, 109/2, 109А, 2-я Пересыпская, 32, 34, 2-й Балтский пер., 1-32, 2-й Восьмого марта пер., 1-8, 2-й Февральский пер. , 1, 1А, 5, 7, 7А, 2-й Флотский пер., 3, 4, 8, 2-й Черноморский пер., 1-34, 3-й Балтский пер., 1-39, 3-й Восьмого марта пер., 4, 5, 6-10, 3-й Флотский пер., 1-9, 3-й Черноморский пер., 1-34, 3-я линия восьмого марта, 1-20, 3-я Пересыпская, 5-27, 4-я линия восьмого марта, 1-18, 4-й Балтский пер., 2-14, 4-й Восьмого марта пер., 2-10, 4-й Флотский пер., 1, 4-й Черноморский пер., 1-43, 5-я линия восьмого марта, 1-23, 5-я Пересыпская, 16-53, 5-й Балтский пер., 7-25, 5-й Восьмого марта пер., 4, 6 , 8, 9, 5-й Деревообрабатывающий пер., 3А-141, 5-й Черноморский пер., 1-19/10, 6-я Пересыпская, 1-20, 6-й Балтский пер., 1-47, 6 -й Восьмого марта пер., 4, 8, 9, 10, 11, 6-й Черноморский пер. Балтский пер., 1-14, 7-й Восьмого марта пер., 5, 6, 7, 8, 9, 7-й Черноморский пер., 1-8, 8 Марта, 77В, 77Д, 77Е/2, 77К, 8-я Пересыпская, 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 8-й Балтский пер., 1-11, 8-й Восьмого марта пер., 1-11, 8-й Черноморский пер. , 1-54, 9-й Восьмого марта пер., 1-17,47, 47/1, 9-й Черноморский пер., 6-18, Аграрная, 1-21, Асеева пер., 1-57, Балтская дорога , 25-84, Баркасный пер., 1, 1А, 2, 4, Большевистский пер., 3-10, Бориса Кифоренко пер., 2-35, Виктора Дихтиевского пер., 1-22, Владимира Терещенко пер., 7, 13А, Восьмого марта, 1-103, Восьмого марта спуск, 1-11, Вячеслава Кириллова, 1-42, Главная, 1-33, Холмистая, 1-15, Звонка, 1-32, Долинская, 13-33, Жевахова, 4-94, Жевахова ул./8-й Черноморский пер., 11, Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81, 87, 103, 111, Закарпатская ул. 1-72, 209, Игоря Киселева пер., 1-33, Кавказская, 1-41, Кавказский пер., 1-8, Карьерная, 1-25, Курорт Куяльник,29,18, Локомотивная, 1А, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23А, 25, 27, Февральская, 1-59, Мичурина, 4А, Мичурина пл., 2-29, Навигационный пер., 1-19, Неплия пер., 1-12, Олега Андрейца пер., 1, 3, 6, 7, Олега Стороженко пер., 2-10, Александра Пресича пер., 2-26, Петра Каришковського,2-60, Посівна, 1-56, Прокатна, 1-12, Ринкова, 7, Флотська, 2-29.
Плановые отключения до 20.00:
Академіка Панкратової, 1-31, Володимира Хавкіна, 1-31, Геологічна, 9, 9А, 23А, Кругова, 10Б-58, Матроська, 2, Степова, 1-31, Теплична, 3Б, 4А, Хутірська, 15-71.