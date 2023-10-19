Тисячі одеситів сьогодні залишилися без світла: адреси та час включення

У четвер, 19 жовтня, через планові роботи ДТЕК багато одесити на весь день залишаться без світла.
Південний РЕМ
Планове відключення до 17.00:
1-й Академічний пров. 1-21б, 1-й Китобійний пров., 4-42а, 1-й Олександра Невського пров., 2-8, 1-й Рівності пров., 1, 2-8, 86, 98, 106, 197, 1-й Рясний пров., 1-15, 2, 1-й Шишкіна пров., 1-7, 1-й Юннатів пров., 1-9, 4-12, 2-й Академічний пров., 2-6, 3, 2-й Китобійний пров., 1-17,4-50а, 2-й Костанді пров., 2, 2-й Олександра Невського пров., 1-7, 4-8, 2-й Рівності пров.,1, 4, 2-й Український пров., 3, 4, 5, 6, 2-й Шишкіна пров., 1-13, 2-20, 3-й Костанді пров., 2-8, 3-й, Олександра Невського пров., 2, 3-7, 3-й Український пров., 1А-11, 2-12, 3-й Шишкіна пров.,1-15,2-20, 4-й Олександра Невського пров., 3-7, 4, 4/1, 4/2, Академічна вул., 1-52, Архітектурна вул., 10-14, Ахматової вул., 6, 15-23, 22-40, Баштанна вул., 2-16,5-11, Безіменний пров., 2-12,9, 9а, 9в,11, Вазова Івана вул., 9, Вертелецького вул., 7Б, 13, Дмитра Донського вул., 1-45, 2А, 3, Достоєвського, 1-17, 2-12,25, Достоєвського пров., 1-13, 2-14, Іподромний пров., 10, Кавунова вул., 1-11, 2-18, Китобійна, 2-92, 3-51, Костанді, 14-60, 21-77,Харківська, 20Б, Кримська, 1, 3, 3/1, Кримський пров., 1-13, 2-22, Купріна, 7-47, 8-54, Левітана, 19/3, 19/4, 19/5, Левкоєва, 7, 7а, Львівська, 50-58, Львівський пров., 1-9, 8-10, 76, Лядова, 1а-15,2-12, Молокова пров., 1А-9, 2-12, Немировича-Данченка, 10, 11, 16, Новоукраїнський пров., 2, 17-31, Окружна, 17-33, 26-42, Олександра Невського, 1-33, 8-30, Педагогічна, 21, Планетна, 1-31, 4-38, Рівності, 1, 2-48, 3, 3а, 84, Рясна, 1-35, 2-30, Слави пров., 1-9, 2-10, Собінова, 15, Сумська, 1-69, 2-52, Тімірязєва, 60, 70а, 72, 72А, 72Б, 84в, Тульська, 1-51, 2-38, Флотський пров., 2А-6, 3-23, Флотська, 4, 4А, 6/1, 6Б, 7, 21, Фонтанська дорога, 129, Харківська,1-15, 2-20, Чернігівська, 1-23, 2-24, Чернігівський пров., 1А-5, 2Б-8, Шишкіна, 1-41, 2-44, Юннатів, 1-15, 2-14, Ялинкова, 5, 5/17, 5/2, 5/3, 36-58.
Планове відключення до 18.00:
Академіка Вільямса, 64, Академіка Глушка, 17/2, 21, Ільфа і Петрова, 21, 23, Корольова академіка, 8094
Планове відключення до 19.00:
Академіка Філатова, 3/2, Варненська вул. 3, 3Г, 5, 5/2, 5/3, Героїв Крут вул. 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4, 20, 20А, 20А/41, 20В, Люстдорфська дорога, 86А, 88, Свободи просп., 32, 36.
Коли запровадять графіки відключень світла: в Укренерго дали пояснення
Центральний РЕМ
Планове відключення до 19.00:
Багрицького, 13-39,14-20, Бреуса, 7, 7А, Верстатобудівна, 16, Виїзна,1-25,2-52, Дорбуду пров., 6а, Квітковий пров., 1-21, 2-16, Кедровий пров. 1, 1А, 1В, 15, 17, Кибальчича, 1-9, 4-10, Кристаловського, 3А, 3Б, Луганська, 2-20, Малиновського Маршала, 4-18, 28, Манежний пров., 4, Новикова, 2А, 10, 12, 12А, 12Б, 12В, 12Г, 12, 12а, 12в, Овражний пров., 4-18, Олександра Юрженка пров., 1-19, 2-20, Партизанська, 3-9, 4-20, 30, Станкобудівельна, 1-19, 2А-18, Стовпова, 1Б-10, 2-18, Цегельнозаводська, 1, 4-22
Планове відключення до 22.00:
Багрицького, 1, 3, 3А, 4, 5/7, 6, 8, 8А, 9Б, 10, Бреуса, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 24-60, 45/1-61, Єфімова, 14-30, 21, Краснова, 2а, Кропивницького, 1-9,2-18/22, Люстдорфська дорога, 8-22, Люстдорфський пров., 8, Маршала Бабаджаняна, 28, Пішеніна Федора, 21, 24, 24В, 26, Скворцова, 2,4, Хвойна, 15, Хвойний пров., 2, 2А, 4, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 16, 17, 19, 27, 27/1, Цегельнозаводська, 3-17.
Північний РЕМ
Планове відключення до 18.00:
10-й Чорноморський пров., 1-20, 13-й Чорноморський пров., 1-44, 1-а лінія восьмого березня, 1-24, 1-й Балтський пров., 1-11, 1-й Восьмого березня пров., 1-й Лютневий пров., 1, 3, 5, 7, 1-й Флотський пров., 5, 7, 7А, 1-й Чорноморський пров., 3-44, 2-а лінія восьмого березня, 1-14,109, 109/1, 109/2, 109А, 2-а Пересипська, 32, 34, 2-й Балтський пров., 1-32, 2-й Восьмого березня пров., 1-8, 2-й Лютневий пров., 1, 1А, 5, 7, 7А, 2-й Флотський пров., 3, 4, 8, 2-й Чорноморський пров., 1-34, 3-й Балтський пров., 1-39, 3-й Восьмого березня пров., 4, 5, 6-10, 3-й Флотський пров., 1-9, 3-й Чорноморський пров., 1-34, 3-я лінія восьмого березня, 1-20, 3-я Пересипська, 5-27, 4-а лінія восьмого березня, 1-18, 4-й Балтський пров., 2-14, 4-й Восьмого березня пров., 2-10, 4-й Флотський пров., 1, 4-й Чорноморський пров., 1-43, 5-а лінія восьмого березня, 1-23, 5-а Пересипська, 16-53, 5-й Балтський пров., 7-25, 5-й Восьмого березня пров., 4, 6, 8, 9, 5-й Деревообробний пров., 3А-141, 5-й Чорноморський пров., 1-19/10, 6-а Пересипська, 1-20, 6-й Балтський пров., 1-47, 6-й Восьмого березня пров., 4, 8, 9, 10, 11, 6-й Чорноморський пров., 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 10, 7-а Пересипська, 6-50, 7-й Балтський пров., 1-14, 7-й Восьмого березня пров., 5, 6, 7, 8, 9, 7-й Чорноморський пров., 1-8, 8 Березня, 77В, 77Д, 77Е/2, 77К, 8-а Пересипська, 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 8-й Балтський пров., 1-11, 8-й Восьмого березня пров., 1-11, 8-й Чорноморський пров. , 1-54, 9-й Восьмого березня пров., 1-17,47, 47/1, 9-й Чорноморський пров., 6-18, Аграрна, 1-21, Асєєва пров., 1-57, Балтська дорога, 25-84, Баркасний пров., 1, 1А, 2, 4, Більшовицький пров., 3-10, Бориса Кифоренка пров., 2-35, Віктора Діхтієвського пров., 1-22, Володимира Терещенка пров., 7, 13А, Восьмого березня, 1-103, Восьмого березня узвіз, 1-11, В’ячеслава Кирилова, 1-42, Головна, 1-33, Горбиста, 1-15, Дзвінка, 1-32, Долинська, 13-33, Жевахова, 4-94, Жевахова вул./8-й Чорноморський пров.,11, Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81, 87, 103, 111, Закарпатська вул. 1-72, 209, Ігоря Кисельова пров., 1-33, Кавказька, 1-41, Кавказький пров., 1-8, Кар’єрна, 1-25, Курорт Куяльник,29,18, Локомотивна, 1А, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23А, 25, 27, Лютнева, 1-59, Мічурина, 4А, Мічурина пл., 2-29, Навігаційний пров., 1-19, Неплія пров., 1-12, Олега Андрійця пров., 1, 3, 6, 7, Олега Стороженка пров., 2-10, Олександра Пресича пров., 2-26, Петра Каришковського,2-60, Посівна, 1-56, Прокатна, 1-12, Ринкова, 7, Флотська, 2-29.
Планове відключення до 20.00:
Академіка Панкратової, 1-31, Володимира Хавкіна, 1-31, Геологічна, 9, 9А, 23А, Кругова, 10Б-58, Матроська, 2, Степова, 1-31, Теплична, 3Б, 4А, Хутірська, 15-71.