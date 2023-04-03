Новости Одессы и Одесской области

Тысячи людей в Одесской области остались без света

Тысячи людей в Одесской области остались без света

По состоянию на утро 3 апреля 2023 года из-за непогоды без электричества находятся 3,8 тысяч абонентов в Одесской области, а в Киевской области обесточены почти две тысячи абонентов.

Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики Украины.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране. Но 2 апреля в результате вражеских обстрелов было повреждено оборудование одной из ТЭС.

За последние сутки возобновлено электроснабжение для порядка восьми тысяч абонентов в Донецкой и Харьковской областях.

Герман Галущенко заверил, что ремонтные бригады прикладывают все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения в домах жителей Одесской и Киевской областях.

Как писала «Одесская жизнь», 2 апреля в Одессе и области бушевала непогода: шел дождь, на дорогах наблюдался густой туман.

Также напомним, что 28 марта 2023 года непогода обесточила 28 населенных пунктов на Одесчине. 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить