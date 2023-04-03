Тысячи людей в Одесской области остались без света

По состоянию на утро 3 апреля 2023 года из-за непогоды без электричества находятся 3,8 тысяч абонентов в Одесской области, а в Киевской области обесточены почти две тысячи абонентов.

Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики Украины.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране. Но 2 апреля в результате вражеских обстрелов было повреждено оборудование одной из ТЭС.

За последние сутки возобновлено электроснабжение для порядка восьми тысяч абонентов в Донецкой и Харьковской областях.

Герман Галущенко заверил, что ремонтные бригады прикладывают все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения в домах жителей Одесской и Киевской областях.

Как писала «Одесская жизнь», 2 апреля в Одессе и области бушевала непогода: шел дождь, на дорогах наблюдался густой туман.

Также напомним, что 28 марта 2023 года непогода обесточила 28 населенных пунктов на Одесчине.