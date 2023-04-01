Погода в Одессе 2 апреля: чем «порадует» воскресный день

Погода в Одессе 1 апреля: ждать ли «шуток»? Завтра, в субботу, 1 апреля 2023 года, синоптики прогонозируют в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями. Возможны небольшие осадки.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: потеплеет ли в последний день марта? По информации синоптиков, завтра, в пятницу, 31 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. В то же время температура воздуха немного поднимется. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 30 марта: похолодание усилится По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей ночь 30 марта будет морозной, а днем температура воздуха не превысит 8°С тепла. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 29 марта: ветер продолжится, добавится мороз В среду, 29 марта 2023 года, в Одессе будет холодная ветреная погода. Ночью ожидаются заморозки. Днем продолжить дуть сильный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ