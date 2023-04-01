Погода в Одессе 2 апреля: чем «порадует» воскресный день

В Одессе и Одесской области объявлено предупреждение на завтрашний воскресный день: по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, по области: ночью и утром 2 апреля ожидается туман, видимость составит 200-500 метров; в Одессе ночью и утром 2 апреля возможен дождь, туман, видимость – 200-500 метров.
Погода в Одессе 2 апреля
В Одессе завтра облачно. Ночью сильный, а днем умеренный дождь. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем 9-11°С тепла.
Погода в Одесской области 2 апреля
По Одесской области облачно. Умеренный дождь, ночью местами сильный. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем 9-14°С тепла.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.