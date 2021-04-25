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Трупы в колодце: появились новые подробности о загадочной трагедии в Одесской области

Трупы в колодце: появились новые подробности о загадочной трагедии в Одесской области

На трупах, найденных в заброшенном колодце в Одесской области, нет видимых следов насильственной смерти. 

Напомним, в старом колодце на территории Плахтиевской ОТГ в Белгород-Днестровском районе нашли четыре трупа. Погибшие – трое мужчин и одна женщина, их возраст – 23 – 35 лет.

Как рассказал глава Плахтиевской ОТГ Иван Лыхо, по предварительной информации, только двое из погибших – местные жители.

“Я сейчас нахожусь на месте этого события. По первоначальным признакам, то, что я вижу, следов насильственной смерти на трупах нет. Я считаю, что каким-то образом люди упали в этот заброшенный колодец. Двое из них местные, двое – нет”, – рассказал глава ОТГ изданию “Сегодня“.  В полиции также сообщили, что информации о насильственной смерти этих людей пока нет.

По данным издания “Цензор.нет“, в заброшенном колодце были найдены мертвыми местные жители – супруги Бондаренко (1986, 1988 г. р.), а также двое неустановленных мужчин.

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Иван Городнюк
Иван Городнюк ПРОФИЛЬ

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