В подвале одесского дома нашли старый труп

Жильцы одесского дома по улице Солнечной, 10, поделились «необычной находкой», которую обнаружили при уборке подвала в их доме.

С начала войны жильцы дома добивались от ЖКС «Фонтанский» помощи по расчистке подвала. 12 апреля руководство ЖКС прислало десант рабочих, которые приступили к работе. Но работа была прервана из-за страшной находки – в подвале нашли мумифицированный труп.

По словам жильцов, неприятный запах в парадных был слышен давно. На все жалобы в обслуживающей компании отвечали, что это проблемы с канализацией.

Теперь в ситуации разбирается полиция.

Фото иллюстративное, скриншот из Facebook-группы «Коммуналка ОЖ»