Вчера, 19 марта, на горячую линию городской службы Белгорода-Днестровского поступил вызов от жителей многоквартирного дома, которые сообщили, что из одной из квартир доносится характерный «трупный» запах. Соседи опасались, что беда случилась с пожилой хозяйкой квартиры, которая проживала с собакой.

Об этом сообщили в Муниципальной страже Белгорода-Днестровского.

Прибыв на место и войдя в квартиру, стражи, которые до этого бывали в разных ситуациях, были шокированы. В квартире находилась женщина. А в одной из комнат на диване лежало тело мужчины.

Как выяснилось, это был сын хозяйки квартиры, который по ее словам умер еще 8 марта.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

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