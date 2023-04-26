Новости Одессы и Одесской области

Дело «Краян»: на мэра Одессы наденут электронный браслет

Дело «Краян»: на мэра Одессы наденут электронный браслет

Во вторник, 25 апреля 2023 года, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об изменении меры пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову.

Как сообщили в пресс-службе суда, ВАКС применил к Труханову меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 гривен.

Залог должен быть внесен не позднее 5 дней со дня его применения.

В случае внесения залога Труханов обязан:

  • прибывать по каждому требованию в суд;
  • не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;
  • сообщать суд об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, определенными в определении суда;
  • сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронный браслет.

Как сообщала «Одесская жизнь», 24 апреля в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по хищению денег на покупке завода «Краян». Во время заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал ходатайство об изменении меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и его сообщников на содержание под стражей.

Мэра Одессы и его подельников обвиняют в хищении 92 млн гривен городского бюджета при покупке здания обанкротившегося завода «Краян».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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