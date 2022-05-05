Проверить наличие топлива на заправках Одессы теперь можно на онлайн-карте

На карте ЛУН появилась возможность проверить наличие топлива ⛽️ на АЗС сетей WOG, OKKO и Socar по всей Украине, в том числе и в Одессе

Теперь на этой карте есть данные не только о важных объектах инфраструктуры, магазины, аптеки, почта, кафе и другое.

На карте появились АЗС, благодаря чему можно отслеживать наличие топлива. В частности, речь идет об Okko, Wog и Socar. Чтобы воспользоваться сервисом, надо перейти по ссылке: https://misto.lun.ua/help?ls=wog,okko,socar#11.04/46.4382/30.6776

Напомним, что сейчас по всей стране, в том числе и в Одессе, наблюдается дефицит топлива. Он вызван тем, что российские фашисты уничтожили во время ракетных обстрелов большое число нефтебаз и топливохранилищ, а также вывели из строя Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. В результате топливо есть не на всех заправках. Где оно есть – отпускают бензин и дизель по ограниченным лимитам, и, чтобы заправиться, водители вынуждены стоять в километровых очередях.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что на карте ЛУН появиась возможность узнавать информацию о качестве воздуха в режиме онлайн.