Трудовой стаж и пенсия по инвалидности: в Пенсионном фонде ответили на вопросы переселенцев

Пенсионный фонд провел прямую линию для переселенцев. Внутри перемещенные лица получили ответы на вопросы о трудовом стаже, пенсии по инвалидности и начислении дополнительных выплат пенсионерам.

Во время прямой линии на некоторые вопросы переселенцев ответила заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области Елена Зорко.

— Работаю преподавателем в вузе. Насколько мне известно, для педагогов есть помощь в размере 10 пенсий. Существует ли она еще?

— Да, выплата денежного пособия в размере 10 месячных пенсий существует. Согласно Заключительным положениям Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на ее выплату имеют лица, работавшие на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет.

Перечень учреждений образования, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержден Постановлением № 909 Кабинета Министров Украины от 04.11.1993.

Указанным перечнем предусмотрены, в частности, высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения. Высшие учебные заведения IV уровня аккредитации указанным перечнем не предусмотрены, соответственно, оснований выплаты денежной помощи в размере 10 пенсий нет.

— Когда можно получить пенсионное удостоверение, а не бумажку? 17 февраля назначена ІІІ группа инвалидности пожизненно.

— Для изготовления пенсионного удостоверения Вам необходимо обратиться в отдел обслуживания граждан (сервисный центр) Пенсионного фонда Украины, предоставив паспорт, документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и фотографию. На основании предоставленных документов будет сформирована анкета – заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения с последующим его изготовлением.

— Мене звати Світлана, я інвалід ІІ групи. Я з Херсона, зараз як внутрішньо переміщена особа мешкаю в Одесі. В мене закінчується термін дії довідки про інвалідність. МОЗ продовжило її дію на період воєнного стану. Чи правильно я розумію, що не потрібно йти на перекомісію зараз?

— Согласно нормам Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» для лиц с инвалидностью, которым назначена пенсия по инвалидности и у которых срок прекращения выплаты такой пенсии приходится на период действия военного положения, в случае невозможности прохождения повторного осмотра, выплата пенсии продолжается до прекращения военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения.

Срок действия военного положения в Украине – по 16.11.2023, соответственно, выплаты пенсий по инвалидности без справок МСЭК будут продолжаться по 16.05.2024.

— Я ликвидатор аварии на ЧАЭС I-й категории, имею 3-ю группу инвалидности. Хотела, чтобы мою пенсию перечислили по закону, который был принят и подписан Президентом. Те, кто обращался в Пенсионный фонд в Херсоне, всем перечислили. И у них пенсии составляют от 13 тысяч гривен и выше. Но я не могу туда поехать из-за постоянных обстрелов. Должны были произвести перерасчет в декабре 2022 года, затем — в январе там тоже были какие-то надбавки. В марте добавили немного – и все. Всем перечислили в мае, выплачивали по 37 тысяч за предыдущие месяцы и подняли пенсию.

— Согласно нормам действующего пенсионного законодательства, с 01.01.2022, с 01.12.2022 и с 01.03.2023 лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС были проведены перерасчеты пенсий.

Для решения вопроса Вашего пенсионного обеспечения, в том числе по составляющим пенсионной выплаты, советуем обратиться в орган Пенсионного фонда Украины по месту нахождения на учете. Такое обращение может быть письменным (путем направления соответствующего письма Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Херсонской области по адресу: г. Херсон, ул. 28-й Армии, 6 или средствами электронной связи в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины: htpp://portal.pfu.gov.ua).

Однако следует отметить, что согласно Закону Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» максимальный размер пенсии, с учетом надбавок, не может превышать 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность. На сегодняшний день прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2093 гривны, соответственно, максимальный размер пенсии — 20930 гривен.

— Я внутренне перемещенный человек из Херсона, сейчас проживаю в Винницкой области. Если в мае у меня было временное прекращение трудовых отношений – с работы меня не уволили, но ничего не платили. Зачисляется ли мне страховой стаж за этот период?

— Согласно статье 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», страховой стаж — период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса (взимаемого) по минимальной заработной плате). Отсутствие информации в системе персонифицированного учета относительно сумм начисленной Вам заработной платы и соответственно уплаченных страховых взносов не дает оснований для учета этого периода в страховой стаж.

— Если я получаю только 2/3 своей зарплаты, будет ли мне считаться страховой стаж?

— Если сумма начисленной зарплаты будет не меньше минимальной заработной платы и с нее будут уплачены страховые взносы, то в страховой стаж будут учтены полные месяцы. В случае начисления зарплаты в размере меньше минимального в страховой стаж будут учтены периоды, рассчитанные пропорционально уплаченным взносам.

— Я переселенец из Макеевки Донецкой области. В Броварах живу с 2016 года. Как подтвердить льготный стаж за подземную горную работу и зарплату, начисляемую на шахте до 2021 года? Как подтвердить работу на подземных и открытых горных работах в России до 24.02 2022 года? Отдал в Пенсионный фонд документы, но там их к рассмотрению не принимают.

— 19 июня 2023 года для Украины прекращено действие Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения, совершенное 13 марта 1992 года. Учитывая указанное, в страховой стаж при определении права и размера пенсии засчитываются периоды работы (службы) на территории РСФСР по 31 декабря 1991 года. Остальные периоды работы, продолжавшиеся на территории России, в страховой стаж не причисляются.

Относительно подтверждения льготного стажа существует Порядок подтверждения периодов работы, которые засчитываются в стаж для назначения пенсий (он утвержден Постановлением №18-1 правления Пенсионного фонда Украины от 10.11. 2006 года).

Настоящий Порядок определяет процедуру подтверждения периодов работы, которые засчитываются в стаж работы для назначения пенсии на льготных условиях, установленную для отдельной категории работников, в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации без определения правопреемника.

В случае, если предприятие не ликвидировано, должна быть предоставлена ​​уточняющая справка, в которой будет указано, в частности:

периоды работы, относимые к специальному стажу;

профессия или должность; характер выполняемой работы;

раздел, подраздел, пункт, наименование списков или их номера, в которые включается этот период работы;

первичные документы за время выполнения работы, на основании которых выдана указанная справка.

В случае, когда предприятия, учреждения, организации или их правопреемники размещаются на временно оккупированной территории Украины, стаж работы, дающий право на назначение пенсии на льготных условиях, может подтверждаться по данным, имеющимся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования .

Что касается подтверждения заработной платы, следует отметить, что по 30.06.2000 года она подтверждается исключительно первичными документами (расчетно-платежными сведениями, лицевыми счетами и т.п.), с 01.07.2000 — по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета.

— Я внутренняя переселенка с 2014 года из Луганска. Есть 12 лет стажа по списку 2. Но три года ПТУ. Так что стаж по списку 2 — 15 лет и общий стаж — 35 лет. Льготный стаж отработал до 2000 года. Свидетель, который может это подтвердить, только один человек. Остальные уже умерли. Из документов на руках есть только трудовая книжка. Все остальные документы нет возможности взять, архивы уже, пожалуй, уничтожены оккупантами. Как выйти на льготную пенсию в 55 лет?

— Для оформления льготной пенсии существует два пути:

представляется уточняющая справка о льготном характере работы;

если предприятие, на котором Вы работали, ликвидировано без определения правопреемника, документы рассматриваются на Комиссии по подтверждению стажа работы, дающей право на назначение пенсии.

Подтверждение льготного характера работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории, свидетельскими показаниями не предусмотрено.

— Я пенсионерка в статусе ВПЛ с 2014 года. Никаких выплат для переселенцев не получаю. Давно хочу избавиться от этого статуса, он усложняет мою жизнь — постоянные идентификации и т.д. Он мне не нужен, я 9 лет живу на подконтрольной территории Украины. Приобрела жилье в Киевской области, зарегистрировалась в нем. Я обычная жительница Киевской области. Когда в 2017 году я обратилась в органы пенсионного фонда и сообщила, что хочу отказаться от статуса ВПЛ, меня заверили, что в этом случае прекратятся пенсионные выплаты. Ведь основанием для их начисления является пенсионное дело, но поскольку оно осталось в Донецке, его заменяет справка ВПЛ. При отказе от статуса исчезает основание для пенсионных выплат. Это замкнутый круг, абсурд. Может, уже есть определенные изменения? И в случае отказа от статуса ВПЛ, не прекратятся ли мои пенсионные выплаты?

— Определение статуса внутренне перемещенного лица входит в компетенцию органов социальной защиты населения. Для урегулирования этого вопроса следует обратиться именно в уполномоченный орган.

Одновременно отмечаем, что согласно Постановлению № 637 (с изменениями) Кабинета Министров Украины от 05.11 2014 года, выплата пенсий производится внутренне перемещенным лицам, в том числе лицам, которые подали заявление об отказе от справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и зарегистрировали место проживание и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.

— Я з 2017 року прописаний у Києві у власній квартирі, маю штамп у паспорті. Чи потрібно мені мати статус ВПО для виплати пенсії? У 2018 році я відмовився від статусу за власним бажанням і пенсію перестали виплачувати, пояснивши це тим, що для виплати моєї пенсії необхідний обов’язковий статус ВПО.

— Да, действительно, в 2018 году, в случае отказа от справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, выплата пенсии прекращалась.

Однако Постановлением № 788 КМУ от 21.08 2019 года были внесены изменения в Постановление № 637 от 05.11 2014 года, согласно которым выплата пенсий производится внутренне перемещенным лицам, в том числе лицам, подавшим заявление об отказе от справки о взятии на учет внутри и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.

Для решения вопроса возобновления выплаты пенсии Вам необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением.

Авторы: Тамара Тысячная и Сергей Чернявский.

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