Трудовий стаж та пенсія по інвалідності: у Пенсійному фонді відповіли на запитання переселенців

Пенсійний фонд України провів пряму лінію для переселенців. Внутрішньо переміщені особи отримали відповіді на запитання про трудовий стаж, пенсію по інвалідності та нарахування додаткових виплат пенсіонерам.

Під час прямої лінії на деякі запитання переселенців відповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області Олена Зорка.

— Працюю викладачем у вузі. Наскільки мені відомо, для педагогічних працівників є допомога в розмірі 10 пенсій. Чи існує ще вона?

— Так, виплата грошової допомоги в розмірі 10 місячних пенсій існує. Відповідно до Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на її виплату мають особи, які працювали на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років.

Перелік закладів і установ освіти, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений Постановою № 909 Кабінету Міністрів України від 04.11.1993.

Вказаним переліком передбачені, зокрема, вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади. Вищі навчальні заклади IV рівня акредитації зазначеним переліком не передбачені, відповідно, підстав для виплати грошової допомоги у розмірі 10 пенсій немає.

— Коли можна отримати пенсійне посвідчення, а не папірець? 17 лютого призначена ІІІ група інвалідності пожиттєво.

— Для виготовлення пенсійного посвідчення Вам необхідно звернутися до відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Пенсійного фонду України, надавши паспорт, документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків та фотокартку. На підставі наданих документів буде сформована анкета – заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення з подальшим його виготовленням.

— Мене звати Світлана, я інвалід ІІ групи. Я з Херсона, зараз як внутрішньо переміщена особа мешкаю в Одесі. В мене закінчується термін дії довідки про інвалідність. МОЗ продовжило її дію на період воєнного стану. Чи правильно я розумію, що не потрібно йти на перекомісію зараз?

— Згідно з нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для осіб з інвалідністю, яким призначено пенсію за інвалідністю і в яких термін припинення виплати такої пенсії припадає на період дії воєнного стану, у разі неможливості проходження повторного огляду, виплата пенсії продовжується до припинення воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення.

Термін дії воєнного стану в Україні – по 16.11.2023, відповідно, виплати пенсій за інвалідністю без довідок МСЕК будуть продовжуватись по 16.05.2024.

— Я ліквідатор аварії на ЧАЕС І-ї категорії, маю ІІІ групу інвалідності. Хотіла, щоб мою пенсію перерахували за законом який був прийнятий і підписаний Президентом. Ті, хто звертався до Пенсійного фонду в Херсоні, — усім перерахували. І в них пенсії сягають від 13 тисяч гривень і вище. Але я не можу туди поїхати через постійні обстріли. Повинні були зробити перерахунок у грудні 2022 року, потім — у січні там теж були якісь надбавки. У березні добавили трохи — і все. Всім перерахували в травні, повиплачували по 37 тисяч за попередні місяці та пенсію підняли.

— Відповідно до норм чинного пенсійного законодавства, з 01.01 2022 року, з 01.12 2022 року та з 01.03 2023 року особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС були проведені перерахунки пенсій.

Для вирішення питання Вашого пенсійного забезпечення, в тому числі щодо складових пенсійної виплати, радимо звернутися до органу Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку. Таке звернення може бути письмовим (шляхом направлення відповідного листа до Головного управління Пенсійного фонду України у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. 28-ї Армії, 6 або засобами електронного зв’язку в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України: htpp://portal.pfu.gov.ua).

Однак слушно зауважити, що згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» максимальний розмір пенсії, з урахуванням надбавок, не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2093 гривні, відповідно, максимальний розмір пенсії — 20930 гривень.

— Я внутрішньо переміщена особа з міста Херсон, зараз проживаю у Вінницькій області. Якщо у травні в мене було тимчасове припинення трудових відносин – з роботи мене не звільнили, але й нічого не платили. Чи зараховується мені страховий стаж за цей період?

— Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж — період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (який стягується з мінімальної заробітної плати). Відсутність інформації в системі персоніфікованого обліку щодо сум нарахованої Вам заробітної плати і, відповідно, сплачених страхових внесків, не дає підстав для врахування цього періоду до страхового стажу.

— Якщо отримуватиму лише 2/3 своєї зарплати, чи буде мені рахуватися страховий стаж?

— Якщо сума нарахованої зарплати буде не менша, ніж мінімальна заробітна плата і з неї будуть сплачені страхові внески, то до страхового стажу будуть враховані повні місяці. У разі нарахування зарплати в розмірі меншому, ніж мінімальний, до страхового стажу будуть враховані періоди, розраховані пропорційно сплаченим внескам.

— Я переселенець із Макіївки Донецької області. У Броварах мешкаю з 2016 року. Як підтвердити пільговий стаж за підземну гірничу роботу та зарплату, що нараховувалась на шахті до 2021 року? Як підтвердити працю на підземних та відкритих гірничих роботах в росії до 24.02 2022 року? Віддав до Пенсійного фонду документи, але там їх до розгляду не приймають.

— 19 червня 2023 року для України припинена дія Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення, вчиненої 13 березня 1992 року. Враховуючи зазначене, до страхового стажу при визначенні права та розміру пенсії зараховуються періоди роботи (служби) на території РРФСР по 31 грудня 1991 року. Інші періоди роботи, що тривали на території росії, до страхового стажу не зараховуються.

Щодо підтвердження пільгового стажу, то існує Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу для призначення пенсій (він затверджений Постановою №18-1 правління Пенсійного фонду України від 10.11. 2006 року).

Цей Порядок визначає процедуру підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу роботи для призначення пенсії на пільгових умовах, установлену для окремої категорії працівників, у разі ліквідації підприємства, установи, організації без визначення правонаступника.

У тому випадку, коли підприємство не ліквідоване, має бути надана уточнююча довідка, в якій буде вказано, зокрема:

періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;

професія або посада; характер виконуваної роботи;

розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, до яких включається цей період роботи;

первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

У разі, коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України, стаж роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах , може підтверджуватись за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Щодо підтвердження заробітної плати, слушно зауважити, що по 30.06.2000 року вона підтверджується виключно первинними документами (розрахунково-платіжними відомостями, особовими рахунками тощо), з 01.07.2000 — за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

— Я внутрішня переселенка з 2014 року, з Луганська. Маю 12 років стажу за списком 2. Та три роки ПТУ. Тож стаж за списком 2 — 15 років та загальний стаж — 35 років. Пільговий стаж відпрацювала до 2000 року. Свідок, який може це підтвердити, — лише одна людини. Інші вже померли. З документів на руках маю лише трудову книжку. Всі інші документи не маю можливості взяти, архіви вже, мабуть, знищені окупантами. Як мені вийти на пільгову пенсію у 55 років?

— Для оформлення пільгової пенсії існує два шляхи:

надається уточнююча довідка про пільговий характер роботи;

якщо підприємство, на якому Ви працювали, ліквідоване без визначення правонаступника, документи розглядаються на Комісії з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії.

Підтвердження пільгового характеру роботи на підприємствах, розташованих на тимчасово окупованій території, показами свідків не передбачена.

— Я пенсіонерка в статусі ВПО з 2014 року. Ніяких виплат для переселенців не отримую. Давно хочу позбутися цього статусу, він ускладнює моє життя — постійні ідентифікації тощо. Він мені не потрібен, я 9 років живу на підконтрольній території України. Придбала житло на Київщині, зареєструвалась у ньому. Я звичайна мешканка Київської області. Коли у 2017 році я звернулася до органів пенсійного фонду і повідомила, що хочу відмовитися статусу ВПО, мене запевнили, що в цьому випадку припиняться пенсійні виплати. Адже підставою для їх нарахування є пенсійна справа, але оскільки вона залишилась в Донецьку, то її замінює довідка ВПО. У разі відмови від статусу зникає підстава для пенсійних виплат. Це замкнене коло, абсурд. Можливо, вже є певні зміни? І в разі відмови від статусу ВПО, чи не припиняться мої пенсійні виплати?

— Визначення статусу внутрішньо переміщеної особи належить до компетенції органів соціального захисту населення. Для врегулювання цього питання потрібно звернутися саме до уповноваженого органу.

Одночасно зазначаємо, що згідно з Постановою № 637 (зі змінами) Кабінету Міністрів України від 05.11 2014 року, виплата пенсій здійснюється внутрішньо переміщеним особам, у тому числі особам, які подали заяву про відмову від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.

— Я з 2017 року прописаний у Києві у власній квартирі, маю штамп у паспорті. Чи потрібно мені мати статус ВПО для виплати пенсії? У 2018 році я відмовився від статусу за власним бажанням і пенсію перестали виплачувати, пояснивши це тим, що для виплати моєї пенсії необхідний обов’язковий статус ВПО.

— Так, дійсно у 2018 році, у разі відмови від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виплата пенсії припинялася.

Однак Постановою № 788 КМУ від 21.08 2019 року були внесені зміни до Постанови № 637 від 05.11 2014 року, згідно з якими виплата пенсій здійснюється внутрішньо переміщеним особам, у тому числі особам, які подали заяву про відмову від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.

Для вирішення питання поновлення виплати пенсії Вам необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду України з відповідною заявою.

Автори: Тамара Тисячна і Сергій Чернявський.

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