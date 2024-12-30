На трассе Одесса-Киев затруднено движение: произошли две аварии (фото)

Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС в Одесской области и полиции Одесской области.

Авария с участием двух грузовиков с груженными прицепами произошла на 400 км трассы Киев-Одесса в районе Знаменской громады. Один грузовик вез бытовую технику, а другой — зерно.

Полицейские установили, что водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с прицепом другого грузовика, который был припаркованный на обочине из-за поломки.

От удара одно из транспортных средств загорелось. Почти полтора часа понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать пожар. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 8 пожарных.

Вскоре на этом участке дороги произошла еще одна авария: водитель легкового автомобиля во время перестроения на другую полосу столкнулся с другой легковушкой.

К счастью, в обоих дорожно-транспортных происшествиях никто из людей не пострадал.

Сейчас на месте работают сотрудники территориального отдела полиции и патрульные. Правоохранители регулируют движение транспорта, которое затруднено на данном участке дороги, и устанавливают все обстоятельства ДТП.