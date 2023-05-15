Трогательные фото о жизни и военных буднях пограничников: открылась уникальная выставка (фото)

Возле Аккерманской крепости пограничникам и местным жителям г. Белгород-Днестровский были представлены десятки фото, позволяющих увидеть образ пограничника, который мужественно защищает и обороняет наше государство от врага.

«Каждая фотография разная, ведь имеет свою историю. Кто-то впервые за долгое время встретился с дочерью, а кто-то после постоянных вражеских обстрелов держит уставшую руку на сердце под гимн Украины. Умилили всех и фото со слезами матери, потерявшей своего сына в такой безжалостной и кровавой войне.

Это не вымышленные моменты, это реалии нашего Непокоренного Юга, который во все времена был и будет украинским. Защитники в зеленых беретах рискуют своей жизнью ради мирного неба и Победы», — рассказали пограничники.