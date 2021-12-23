У берегов Одессы «парило» море (фото)

Сегодня, 23 декабря 2021 года, у берегов Одессы зафиксировали редкое природное явление – «парящее» море.
Фото необычного явления опубликовала в себя в Facebook одесситка Ольга Богданова.
«Море парит. Это видно на горизонте»,
– подписала она фото.
Отметим, что такой эффект возникает только зимой при разнице температур воздуха и морской воды. Так, сегодня температура воздуха опустилась до минус 10 градусов, а температура моря была около 7 градусов выше нуля. Из-за большой разницы температур вода активно испаряется, и над поверхностью моря образуется туман.
Напомним, в феврале прошлого года в море у берегов Одессы очевидцы наблюдали «парящие» над водой корабли.
А летом этого года в море под Одессой был замечен водяной смерч.
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Фото с Facebook-страницы Ольги Богдановой