Погода в Одессе 24 декабря: снег и сильный ветер – объявлено предупреждение

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 24 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области в течение суток ожидаются порывы юго-западного ветра до 15-17 м/с. В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Одессе 24 декабря
По прогнозам синоптиков, завтра в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем небольшие осадки, преимущественно в виде снега.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем воздух прогреется до 2-4 градусов тепла.
Погода в Одесской области 24 декабря
В Одесской области 24 декабря обещают облачную погоду с прояснениями. Утром и днем возможен небольшой снег.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с.
Ночью температура воздуха опустится до 5-7 градусов ниже нуля, днем 2-4 градусов тепла.