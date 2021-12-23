Погода в Одессе 24 декабря: снег и сильный ветер – объявлено предупреждение

Погода в Одессе 23 декабря: четверг обещает быть морозным Завтра, в четверг, 23 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области сохранится морозная погода, хоть и без существенных осадков.

Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 22 декабря: снега не обещают Завтра, в среду, 22 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. ПОДРОБНЕЕ