Траур шансону не помеха: в Одессе провели фестиваль, несмотря на гибель людей при пожаре

Организаторы фестиваля «Море шансона» приняли решение не отменять мероприятие в Одессе из-за траура по погибшим при пожаре в гостинице «Токио Стар».

Об этом сообщается на странице «Мое шансона» в Facebook.

При этом было решено начать фестиваль с минуты молчания, а часть собранных средств с продажи билетов перечислить в помощь пострадавшим.

Организаторы отметили, что на фестиваль приехали участники и гости из разных стран, и их тоже нужно уважать.

Фестиваль проходил в Летнем театре ”Морвокзала”.

Напомним, пожар в отеле “Токио Стар” произошел в ночь на 17 августа и унес жизни 9 человек. 18 августа в Одессе был объявлен траур.

Правоохранители рассматривают три версии пожара в одесском отеле: несоблюдение правил пожарной безопасности, поджог с целью сокрыть убийство, неосторожное обращение с огнем.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил проверить соблюдение пожарной безопасности во всех местах отдыха людей. Президент Владимир Зеленский обещал лично проконтролировать, чтобы виновные ответили за последствия пожара. Владелец “Токио Стар” Вадим Черный уже заявил, что готов понести ответственность.

По факту пожара в гостинице “Токио Стар” возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности) УКУ.

“Токио Стар” была одной из самых дешевых в Одессе гостиниц. Ее открыли в здании бывшего трамвайного депо.

Фото: Vgorode.ua