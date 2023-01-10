На Пересыпи микроавтобус с пассажирами врезался в зерновоз: есть жертвы

Рано утром 10 января микроавтобус Mercedes срезался в грузовик DAF. Один пассажир бусика погиб, еще один госпитализирован.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

Авария произошла около шести утра.

Предварительно полиция установила, что 36-летний житель Одессы, управляя микроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter», столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем «DAF FT».

В результате аварии пострадали два пассажира микроавтобуса: 42-летний мужчина погиб на месте, а 41-летний – с травмами головы доставлен в больницу.

Водителя Mercedes проверят на содержание алкоголя в организме. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на трассе Одесса-Киев пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

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