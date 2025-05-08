Тендер на выполнение работ был объявлен 22 апреля 2024 года управлением капитального строительства Одесского городского совета. Он касается участка от улицы Новобереговой, 90/51 до здания на пляже Аркадия, 10. Общая сметная стоимость проекта составляет более 167 миллионов гривен. Завершение работ планируется до конца 2026 года.

В системе Prozorro зарегистрирована жалоба от компании «УКРСЕРВИСГРУП», которая указала на дискриминационные условия в тендерной документации. В частности, речь идет об отсутствии четких расчетов компенсации расходов, связанных с инфляцией и рисками. Жалобу принял к рассмотрению Антимонопольный комитет Украины. До завершения процедуры обжалования проведение тендера приостановлено.

В целом проект предусматривает демонтаж существующих бетонных конструкций как на суше, так и под водой, включая плиты, сваи и волноотбойники. В планах также установка новых элементов берегоукрепления, дренажной системы, благоустройство территории и работы с привлечением водолазов.

Ранее мы сообщали, что решение транспортной проблемы в Аркадии под вопросом