Транспорт в Одессе 3 декабря: трамваи и троллейбусы вышли на все маршруты

Сегодня, в субботу, 3 декабря 2022 года, в Одессе трамваи и троллейбусы вышли на все маршруты.

Об этом сообщили в КП «Одесгорэлектротранс».

«Сегодня наш транспорт вышел на свои маршруты для обеспечения жизнедеятельности города», – сказано в сообщении.

Накануне в связи с необходимостью экономии электроэнергии на маршруты вышла половина одесских трамваев и троллейбусов.

Напомним, 1 декабря общественный электротранспорт в Одессе вышел на маршруты после почти недельного перерыва.

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