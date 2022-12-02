В Одессе 2 месяца можно будет ездить за полцены в трамваях и троллейбусах

Чтобы получить скидку 50% на поездки в одесском общественном электротранспорте, расплачиваться за проезд надо безналичным способом с помощью QR-кода.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс».

На странице предприятия в Facebook сказано, что с сегодняшнего дня действует акция «Приватбанка»: «На транспорте катайся – 50% кэшбека забирай».

Чтобы стать участником акции и кататься за половину стоимости следует:

Зарегистрируйтесь на странице акции https://newpromos.privatbank.ua/na_transporti_katayte_keshbek_zabyrayte или в сообщении, поступившем в Приват24 или на e-mail.

Оплачивайте проезд в общественном транспорте картой ПриватБанка через QR-код.

Участники акции получат кешбек 50% от стоимости билета за каждую поездку, но не более 250 грн в месяц (или 310,56 грн с учетом НДФЛ).

Отмечается, что банк от вашего имени будет платить налоги за кэшбэк.

Кто может принять участие в акции?

Клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие любую карту ПриватБанка.

Как поучаствовать в акции?

Зарегистрируйтесь на странице акции или в сообщении, поступившем в Приват24 или на e-mail. Оплачивайте проезд в общественном транспорте картой ПриватБанка через QR-код.

Читайте также: