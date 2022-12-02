В Одессе 2 месяца можно будет ездить за полцены в трамваях и троллейбусах

Чтобы получить скидку 50% на поездки в одесском общественном электротранспорте, расплачиваться за проезд надо безналичным способом с помощью QR-кода.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс».
На странице предприятия в Facebook сказано, что с сегодняшнего дня действует акция «Приватбанка»: «На транспорте катайся – 50% кэшбека забирай».
Чтобы стать участником акции и кататься за половину стоимости следует:
- Зарегистрируйтесь на странице акции https://newpromos.privatbank.ua/na_transporti_katayte_keshbek_zabyrayte или в сообщении, поступившем в Приват24 или на e-mail.
Оплачивайте проезд в общественном транспорте картой ПриватБанка через QR-код.
Участники акции получат кешбек 50% от стоимости билета за каждую поездку, но не более 250 грн в месяц (или 310,56 грн с учетом НДФЛ).
Отмечается, что банк от вашего имени будет платить налоги за кэшбэк.
Кто может принять участие в акции?
Клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие любую карту ПриватБанка.
Как поучаствовать в акции?
- Зарегистрируйтесь на странице акции или в сообщении, поступившем в Приват24 или на e-mail.
- Оплачивайте проезд в общественном транспорте картой ПриватБанка через QR-код.
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