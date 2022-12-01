Как будет работать одесский электротранспорт 2 декабря

В пятницу, 2 декабря, на маршруты выйдет половина трамваев и троллейбусов о обычного числа.

Об этом сообщили в Городском совете Одессы.

«Завтра на все маршруты выйдет 50% подвижного состава городского электротранспорта», — говорится в сообщении.

Причина – необходимость экономить электроэнергию. Напомним, что 1 декабря общественный электротранспорт вышел на маршруты осле почти недельного перерыва.

Работа трамваев и троллейбусов стала возможной после того, как в городе увеличили лимиты энергопотребления и сегодня электротранспорт будет функционировать.

До этого для его работы не хватало мощности в электрической сети.