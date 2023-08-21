Трамвай и внедорожник в центре Одессы не поделили дорогу: образовалась пробка (фото)

Улыбаются и машут: надувная реклама на одесских улицах (фоторепортаж) К ним уже почти привыкли, потому что появились все эти «мега» не вчера. Они обычно (как пришлось услышать) «надувные, помахивают руками и улыбаются». Не всегда помахивают, а вот что их всех объединяет, так это размер. Вы уже догадались? Речь идет об рекламных мега-человечках. ПОДРОБНЕЕ

На участке трассы Одесса – Рени затруднено движение из-за ДТП Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области обращает внимание водителей на то, что на автодороге М-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест) затруднено движение: сегодня, 19 августа здесь произошло ДТП с участием двух большегрузов. ПОДРОБНЕЕ