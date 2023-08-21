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Трамвай и внедорожник в центре Одессы не поделили дорогу: образовалась пробка (фото)

Трамвай и внедорожник в центре Одессы не поделили дорогу: образовалась пробка (фото)

Сегодня, 21 августа, в Одессе, на улице Преображенской, недалеко от Тираспольской площади, столкнулся трамвай и внедорожник.

Сейчас, на месте столкновения внедорожника КІА и трамвая №7, образовалась небольшая пробка. Об этом сообщает корреспондент «Одесской жизни».

Авария на Преображенской
Авария на Преображенской

Внедорожник получил удар и значительные повреждения задней части автомобиля — большая вмятина на багажнике и разбиты задние фонари.

Авария на Преображенской
Пробка на Преображенской

На месте работают патрульные полицейские. Движение затруднено.

Информации о пострадавших нет.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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