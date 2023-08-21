Трамвай та позашляховик у центрі Одеси не поділили дорогу: утворився затор (фото)

Сьогодні, 21 серпня, в Одесі, на вулиці Преображенській, неподалік Тираспольської площі, зіткнувся трамвай і позашляховик.
Зараз, на місці зіткнення позашляховика КІА та трамваю №7, утворився невеликий затор. Про це повідомляє кореспондент “Одеського життя”.
Позашляховик отримав удар і значні пошкодження задньої частини автомобіля — велика вм’ятина на багажнику та розбиті задні ліхтарі.
На місці працюють патрульні поліцейські. Рух утруднений.
Інформації щодо постраждалих немає.
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