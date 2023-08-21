Трамвай та позашляховик у центрі Одеси не поділили дорогу: утворився затор (фото)

Помахують і посміхаються: надувна мега-реклама на одеських вулицях (фоторепортаж) До них вже майже звикли, бо з’явились усі ці «мега» не вчора. Вони зазвичай, як довелося якось почути, «надувні, помахують руками і посміхаються». Не завжди помахують, а от що їх усіх об’єднує, то це розмір. Ви вже здогадались? Мова йде про отих рекламних мега-чоловічків. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На ділянці траси Одеса – Рені утруднено рух через ДТП Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області звертає увагу водіїв на те, що на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест) утруднений рух: сьогодні, 19 серпня, тут сталася ДТП за участю двох великовантажних автомобілів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ