Эта информация очень не понравилась руководству городского департамента образования. Его руководительница Елена Буйневич эмоционально и категорично прокомментировала представленные результаты и выразила сомнения в качестве проведенного исследования. «Одесская жизнь» решила разобраться в вопросе и выяснить, как часто и главное – почему несовершеннолетние оказываются в алкогольной статистике.

Не видим реальности?

Областной центр контроля и профилактики болезней после обнародования результатов обвинялся во всех грехах – и не за свое дело взялись, и не может такое исследование быть репрезентативным.

Директор городского департамента образования Елена Буйневич на своей странице в Facebook так прокомментировала данные: «Скажите, пожалуйста, откуда эти данные, кто проводил исследования, среди каких детей? Я точно не в теплой ванне, но неужели у исследователей даже тени сомнения не появилось перед публикацией этих не тревожных, нет, очень сомнительных данных? Вы понимаете, что по вашим «данным» алкоголь употребляет 99 процентов детей? Ну неужели то, что вы сами написали: юноши употребляют алкоголь меньше, чем дети 10 лет, вас самих не заставило по крайней мере проверить эти данные?».

Позиция городского департамента образования по картине, которая вырисовывалась в исследовании, сказалась на поведении матерей – они соглашались общаться о проблеме потребления детьми алкогольных напитков только на условиях конфиденциальности, без фамилий и фото. Но их ответы свидетельствуют о достаточно высоком уровне толерантности по отношению к алкоголю.

Наталья, мама 11-летнего мальчика: «Я не вижу ничего страшного, когда парень с детства знает, что такое спиртное. Мой сын попробовал его где-то в 10 лет. Мы живем в мире, где есть разные культуры употребления алкоголя, есть алкоголики. Поэтому лучше иметь этот опыт с детства, чтобы правильно определиться в своих дальнейших предпочтениях во взрослой жизни».

Юлия, мама 16-летнего подростка: «Мой сын знаком со спиртным с 6-месячного возраста. Он был очень энергичный, поэтому я успокаивала его кусочком хлеба, смоченным в вине. Меня так тоже в детстве успокаивали, и ничего страшного не произошло».

Виолетта, мама 11- и 13-летних школьников: «У меня хорошо выпивал бывший муж, он и познакомил детей с алкогольными напитками. Он меня не спрашивал, считал, что так нужно. Поэтому мои дети действительно иногда, когда я не успеваю все контролировать, могут выпить пива или немного вина. Воюю с ними, но поскольку я все время на работе, они имеют возможность делать то, что хотят».

О чем забыли?

За эмоциональными оценками результатов исследования как-то забыли о том, что сейчас дети очень часто занимаются онлайн, поэтому много времени находятся не под присмотром педагогов и воспитателей. Не так активно дети сейчас посещают кружки, спортивные и художественные школы, как было до войны. Поэтому пространство, где дети остаются без присмотра и могут проводить опасные эксперименты, в частности с алкоголем, значительно увеличилось.

– Если раньше в регионе первое место занимали онкологические заболевания, то сейчас лидерство перехватили сердечно-сосудистые, а на второе вышли психические, – говорит заместитель директора Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Дорошенко. – Как учреждение Минздрава, в рамках Закона Украины «Об общественном здоровье» мы должны выполнять надзорную функцию, анализировать факторы, которые влекут за собой происходящее. И сердечно-сосудистые заболевания, и психические провоцирует, в частности, употребление алкогольных напитков. Потому такое исследование мы и проводили.

Мы выяснили еще и то, что сегодня женщины, проживающие в городе, больше употребляют доз алкоголя (одна доза – порция, содержащая 10 граммов этилового спирта) и чаще, чем сельские жительницы. Видимо, сказывается то, что у них большая доступность к алкогольным напиткам, большая финансовая способность их приобрести и дел, которые нужно переделать в течение суток, несколько меньше. Все это и приводит к тому, что женщины в городах потребляют больше алкоголя. А когда больше потребляют женщины, то не надо удивляться, что и дети раньше знакомятся со спиртным и периодически его употребляют. Кроме того, подростки в городах тоже больше употребляют алкоголя, чем их сельские ровесники. В целом, как свидетельствует наше исследование, в городе подростки и граждане трудоспособного возраста употребляют алкоголь четыре раза в неделю, а в селе – только раз в неделю. Вот такая разница выходит.

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С точки зрения психолога

Детские психологи, с которыми пришлось пообщаться, не удивились, что дети рано впервые потребляют алкогольные напитки. По их мнению, причин такого поведения может быть много.

– Употребление алкогольных напитков всегда воспринималось подростками, а теперь уже и детьми, как синоним взрослости, – подчеркивает доцент кафедры общей и дифференциальной психологии Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского, кандидат психологических наук Ольга Водолазская. – Они копируют взрослых, имеющих такую привычку, особенно когда встречаются и обсуждают какие-то свои проблемы – спиртное становится обязательным фоном такого общения. Нельзя не учитывать также популярность блогеров, пропагандирующих раскованное, подогретое спиртным поведение, героев популярных кинофильмов, очень дружественных к алкоголю.

По мнению психолога, не нужно взрослым освобождать себя от размышлений, что такие обстоятельства не касаются их семьи и детей. Сейчас война, которая вызывает очень большое количество проблем как у взрослых, так и у детей. Нагрузка возрастает в разы и требует невероятной мобилизации внутренних ресурсов от каждого человека.

Следовательно, родители должны учитывать особенности психического развития своих детей и те психические состояния, которые им свойственны. Взрослые ответственны за своих детей, за их развитие и должны помогать им в этом, в первую очередь, через общение.

– Нужно находить время для общения с детьми, разговаривать с ними об алкогольных напитках, соблюдая спокойный, уравновешенный тон, – советует психолог. – И в таком разговоре обязательно нужно быть честными со своими детьми: гораздо лучше признаться в том, что делали в их возрасте, предостерегая ребенка от повторения своих ошибок. Одним из важных моментов нормального функционирования семьи является установление правил, которые должны выполнять все: и родители, и дети. Подростки чувствуют себя более безопасно, если есть четко установленные принципы и границы.

Правонарушений пока не стало больше

Мы поинтересовались в полиции, как меняется криминогенная ситуация среди детей и подростков, употребляющих спиртные напитки.

На наш запрос получили ответ: «В период с сентября 2023 года по декабрь 2024 года (именно тогда проводилось исследование), согласно статистическим данным, зарегистрировано 17 уголовных правонарушений, совершенных детьми и с их участием в состоянии алкогольного опьянения. Из них расследовалось 9 уголовных производств указанной категории. В 8 принято решение о направлении в суд с обвинительным актом, и в одном производстве принято решение о закрытии».

Также за указанный период полицейскими на территории Одесской области составлено 1038 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно – за распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде. Значительного увеличения указанных видов правонарушений, совершенных детьми на территории Одесской области, не наблюдается.

Что дальше?

Надеемся, что взрослые люди не отнесутся к ситуации, которая сложилась, как к какой-то искусственной и ничем не угрожающей детям. Рост объемов закупок и продаж алкогольных напитков в магазинах, увеличение их количества на стихийных рынках свидетельствуют о росте спроса на спиртное во время войны. И взрослые должны адекватно реагировать на это. Поэтому в областном центре контроля и профилактики болезней надеются, что после презентации результатов исследования городские и областные власти не проигнорируют новые вызовы, а разработают программы и мероприятия по защите детей и подростков от негативного, разрушающего влияния алкоголя на их организм.

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