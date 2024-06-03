В Одессе с пирса волной смыло девушку: пропавшую ищут водолазы

В Одессе с пирса волной смыло девушку: пропавшую ищут водолазы

Вечером 2 июня на пляже в Аркадии волной смыло девушку, которая приехала с друзьями на отдых в Одессу. С утра к поискам пропавшей привлечены водолазы ГСЧС.

В областном управлении ГСЧС сообщили, что вчера вечером на линию «102» поступило сообщение, что во время отдыха у моря молодую девушку смыло волной с пирса.

утонула полицейская
утонула полицейская
утонула полицейская

В одесских телеграм-каналах сообщают, что 20-летняя полицейская вместе с коллегами приехала в наш город из Ровенской области. Вечером 2 июня они пошли гулять в Аркадию, после нескольких слабоалкогольных напитков компания отправилась на плиты. Во время шторма девушку сбило волной, она упала и ударилась головой, после чего ее смыло в море.

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Спасатели обращаются к отдыхающим:

Уважаемые жители и гости города и области!
Спасатели не рекомендуют посещать пляжи, ведь пока в нашем регионе нет официально определенных мест для купания!
Но если вы все же решили испытать судьбу, то настоятельно просим вас соблюдать правила безопасности, чтобы уберечь то, что самое ценное — свою жизнь!

 

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