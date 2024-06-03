В Одессе с пирса волной смыло девушку: пропавшую ищут водолазы

В областном управлении ГСЧС сообщили, что вчера вечером на линию «102» поступило сообщение, что во время отдыха у моря молодую девушку смыло волной с пирса.

В одесских телеграм-каналах сообщают, что 20-летняя полицейская вместе с коллегами приехала в наш город из Ровенской области. Вечером 2 июня они пошли гулять в Аркадию, после нескольких слабоалкогольных напитков компания отправилась на плиты. Во время шторма девушку сбило волной, она упала и ударилась головой, после чего ее смыло в море.

Спасатели обращаются к отдыхающим: