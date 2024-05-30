Трагедія на Таїрова: чоловік порізав дружину та дитину і сам викинувся з вікна

30 травня на Академіка Корольова в Одесі чоловік намагався зарізати дружину і 8-річну дитину, після чого стрибнув із балкона на 12-му поверсі.
Подробиці трагедії розповіли в поліції Одеської області.
Сьогодні біля під’їзду будинку, в якому сім’я винаймає квартиру, 39-річний чоловік несподівано напав на дружину та восьмирічну доньку, коли вони поверталися з прогулянки.
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Він завдав їм множинні ножові поранення, після чого побіг у під’їзд, піднявся на 12 поверх і вистрибнув з балкона загального користування.
Тіло чоловіка було виявлено біля будинку.
Постраждалих забрала “швидка” – у жінки проникаючі поранення черевної порожнини і грудної клітини, у дівчинки – спини і шиї.
За словами поліцейських, напередодні ввечері 31-річна постраждала викликала поліцію через агресивну поведінку свого чоловіка. Зі слів заявниці, той нібито вперше почав так поводитися.
“На виклик прибули патрульні, які склали відносно кривдника протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписали терміновий заборонний припис, яким зобов’язали чоловіка залишити помешкання на три доби та заборонили контактувати з родиною. У присутності поліцейських чоловік зібрав необхідні речі та пішов з дому”, – розповіли в поліції.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.
З місця події поліцейські вилучили два ножі, які відправили на експертизу.