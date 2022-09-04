Из портов Большой Одессы вышел самый большой караван судов

Сегодня из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» отправились 13 судов — это самый большой караван судов с начала реализации «зерновой инициативы».

Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.

В частности, из порта «Южный» отправились 6 судов, «Черноморская» — 5, а из порта «Одессы» — 2.

В общей сложности на борту 13 судов 282,5 тыс. тонн украинской агропродукции, которая направляется в 8 стран мира.

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 86 судов отправились из украинских портов с пунктами назначения в 19 странах мира. На их борту 2 млн. тонн агропродукции.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

1 августа 2022 года, из порта Одессы вышел первый зерновоз в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли заявил о том, что если порты большой Одессы не разблокировать, то есть угроза голода для 44 миллионов людей в разных странах мира.

В тоже время наша страна опасалась, что Россия хочет использовать гражданские суда как щит для атаки на Украину.