Президент Зеленский рассказал, про значения открытия портов Большой Одессы (видео)

Сегодня наше государство и весь цивилизованный мир достигли договоренности разблокировать украинские порты. Это даст Украине около $10 млрд, а мир избавит от надвигавшегося голода.

Президент Украины Владимир Зеленский свое сегодняшнее вечернее видеообращение посвятил подписанию соглашения о возобновлении экспорта зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного

Глава государства рассказал, что около 20 млн. тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай этого года – а его уже собирают – также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места.

У нас сейчас уже налицо зерна примерно на 10 миллиардов долларов. Есть шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия. Есть шанс не допустить глобальной катастрофы – голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в частности, в странах, которые нам помогают. И это очередная демонстрация того, что Украина способна выстоять в этой войне,

— сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что сегодня в Стамбуле Украина, Турция, ООН и россия подписали два оглашения, обеспечивающие возобновление экспорта продовольствия из трех украинских портов.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли заявил о том, что если порты большой Одессы не разблокировать, то есть угроза голода для 44 миллионов людей в разных странах мира.

В тоже время наша страна опасалась, что Россия хочет использовать гражданские суда как щит для атаки на Украину.