Торговала на трассе: под Одессой наняли на работу 12-летнюю девочку

Факт зафиксировали в Лиманском районе. Работодателя подозревают в эксплуатации детского труда.

Соответствующий акт направила в суд Коминтерновская районная прокуратура. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры в Одесской области.

Так, как выяснили правоохранители, предприниматель из поселка Доброслав нанял на работу 12-летнюю девочку. Подросток торговал на трассе арбузами и дынями.

При этом школьница работала с 8 утра до 7 вечера. Платили юной продавщице 10% от выручки.

Работодателю грозит до трех лет лишения свободы.

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Фото: Артем Виноградов