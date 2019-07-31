Охота на арбузы: где, как и почем купить безопасные бахчевые

В Одессе отыскать арбузы не составит проблем. С июля их продают на рынках и в супермаркетах. Но одесситы не спешат покупать бахчевые. Они задаются вопросом: можно ли есть полосатую ягоду без вреда для здоровья, если сезон начинается только с середины августа? Редакция газеты «Одесская жизнь» разбиралась в этом вопросе. Наши журналисты посетили местные торговые точки, пообщались с продавцами и даже побывали в специальной лаборатории. И вот результат.

Арбузное время: июль или август?

Многие из нас задаются вопросом, можно ли покупать арбузы в июле, когда привычный сезон для этой бахчевой культуры начинается только в августе? Мол, арбузы июльские — ранние, а следовательно, тепличные и могут содержать нитраты и пестициды. Продавцы утверждают обратное, и уверяют, что отличие июльских арбузов, от тех что созревают в августе, только в том, как их садят и выращивают.

Фермер Решат: Арбузы, которые появляются в июле, – поливные. Это не значит, что они выращиваются при помощи добавок. Они растут на поле под пленкой. В черноземе выкапывают траншею, туда высаживают семена и сверху накрывают пленкой. За счет тепла, которое дает земля и солнце, арбуз растет быстрее и без химических добавок. Грунтовые арбузы, которые будут в августе, не требуют полива и сами по себе созревают под солнцем. На рынке они появятся через неделю.

Кто проверяет на наличие нитратов?

На рынках работают специальные службы, которые проверяют продукты и следят за уровнем нитратов в них. Покупатель имеет право попросить продавца предъявить документ, подтверждающий, что продукт прошел проверку. Если продавец отказывается показать такой сертификат или у него его нет, это серьезное нарушение и повод отказаться от покупки в этой торговой точке.

Что говорят эксперты овощной лаборатории «Привоза»?

Фрукты и овощи действительно проверяют на содержание нитратов и радиацию. Проводится процедура каждый день. В этом году нарушений еще не было. Допустимая норма нитратов в арбузе — до 60 мл на 1 килограмм. При необходимости, посетители рынка могут бесплатно воспользоваться услугой лаборатории.

Проверить арбуз на качество можно и дома. Нужно накрошить мякоть арбуза в воду. Вода с кусочками хорошего арбуза помутнеет, а если в ягоде много химических веществ, вода станет розовая, а иногда — красная. И главное, это всегда тщательно промыть продукт.

Арбуз во вред

Арбуз обладает многими полезными свойствами, а самое ценное в нем — мякоть. Она содержит калий, натрий, кальций, фосфор, магний и медь, а также клетчатку. Однако не стоит его есть людям с повышенной кислотностью, заболеваниями поджелудочной железы, диабетом, сердечными заболеваниями и тем, у кого есть камни в почках. Также арбуз нужно есть за два часа до, либо через два часа после основного приема пищи. Но ни в коем случае на голодный желудок.

Секрет идеального арбуза

Выбирайте арбуз среднего размера. Большие ягоды, вполне возможно, содержат остатки удобрений. Идеальный вес — 5-7 кг.

Окраска арбуза должна быть контрастной, а темные и светлые полосы четко обозначены.

У зрелого арбуза кожура твердая и ее тяжело проколоть ногтем.

Также важен размер пятна сбоку. Для некрупного сорта арбуза допустим размер 5 см, тогда как для большого — 10 см.

Слишком большое пятно говорит о недостатке света, а белый цвет – о неблагоприятных условиях при дозревании.

При ударах спелый арбуз будет «пружинить»: положите его на ладонь левой руки, а правой рукой стучите в бок. Звук арбуза должен отдаваться в левой руке.

Как выбрать спелый арбуз?

Самый простой и знакомый всем метод — это постучать по арбузу. Звук должен быть чистым и звонким.

Также обращают внимание на хвостик, он должен быть умеренно сухим. Если сбоку есть пятно желтого цвета, значит плод дозрел.

А еще арбуз можно положить в воду, если всплывет — значит спелый.

Продавец Арен: Правильного метода, как выбирать арбуз, не существует. Это также, как выбирать себе жену, — нужно почувствовать. Когда ты от начала до конца занимаешься выращиванием ягоды, уже интуитивно понимаешь, что спелое, а что — нет. Если вы разрезаете арбуз, и он трещит — значит он полевой и эти арбузы самые сладкие. А вот поливные арбузы, наоборот, сочнее, но менее сладкие.

Как и где хранить арбуз?

Срок годности бахчевых зависит от сорта и спелости, а также от первоначального состояния. Чем толще кожура арбуза, тем дольше он пролежит, не портясь. В холодильнике целый арбуз может храниться до двух недель. Разрезанная ягода пролежит максимум три дня. А вот арбузы с химикатами долго не хранятся. Со временем на кожуре у них появляются округлые размягченные участки темного цвета. В квартире хранить арбузы можно в кладовке, на застекленном балконе и в ванной комнате.

Где? Что? Почем?

В основном в Одессу арбузы привозят из Херсонской области. Также царь-ягодку выращивают местные аграрии в Овидиополе, Килие, Измаиле, Троицком, Беляевке.

В зависимости от сорта и размера фрукта цена на рынках и в магазинах варьируется — от 5 до 12 гривен за килограмм. На «Привозе» арбуз можно купить за 8 грн./кг, если поторговаться, то отдадут и за 7 грн./кг. На «Черемушках» в основном продают те, кто выращивает их сами, цена еще меньше — 6-7 грн./кг. Рынок «Южный» на Таирова оказался самым дорогим, здесь арбуз стоит 10-12 грн./кг.

В супермаркетах «полосатых» пока что немного. А цена в магазинах не сильно отличается от средней стоимости на рынках — от 6 до 9 гривен за килограмм. А вот купить арбуз прямо с машины у дома уже не получится. Такой вид торговли заменили овощные киоски, которые располагаются в спальных районах. У них цена за кило арбуза — от 8 до 12 грн.

Фото: Артем Виноградов