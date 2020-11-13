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ТОП туристических мест в Украине по версии Google: в список попали локации в Одесской области

ТОП туристических мест в Украине по версии Google: в список попали локации в Одесской области

ТОП туристических мест в Украине по версии Google: в список попали локации в Одесской области
Google назвал ТОП туристических мест Украины 2020 года по поисковым запросам пользователей в январе-сентябре 2020 года.

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В тоге самым популярным заповедником стало затопленное село Бакота в Хмельницкой области, городским парком — парк Горького в Харькове, а пляжем — “Аркадия” в Одессе. Есть в списке и другие локации на территории Одесской области.

ТОП природных парков и заповедников Украины

  • Бакота (Хмельницкая обл.);
  • Розовые озера (Лемурийское озеро, Херсонская обл.);
  • Тустань (Львовская обл.);
  • Синевир (Закарпатская обл.);
  • Голубые озера (Черниговская обл.);
  • Аскания-Нова;
  • Белосарайская коса;
  • Актовский Каньон (Николаевская обл.);
  • Кинбурнская коса (Николаевская обл.);
  • Арабатская стрелка (Херсонская обл., Крым);
  • Село Санжейка (Одесская обл.);
  • Бирючий остров (Херсонская обл.);
  • Остров Джарылгач (Херсонская обл.);
  • Букский каньон (Черкасская обл.).

ТОП городских парков и развлекательных зон Украины:

  • Парк им. Горького (Харьков);
  • Зоопарк (Киев);
  • Аквапарк (Затока);
  • Аквапарк (Одеса);
  • X-Park (Киев);
  • Аквапарк (Днепр);
  • Аквапарк (Кириловка);
  • Екопарк Фельдмана (Харьков);
  • Парк Динозавров (Буковель);
  • Ботсад им. Гришко (Киев).

ТОП пляжей возле моря в Украине:

ТОП запросов в категории “Горы”:

  • Буковель;
  • Драгобрат;
  • Верховина;
  • Карпаты;
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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