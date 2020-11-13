ТОП туристических мест в Украине по версии Google: в список попали локации в Одесской области

Кусочек старой Одессы: часть улицы Толстого стала Гулевой (фото) С 1828 по 1907 годы улица Льва Толстого в Одессе именовалась Гулевой. И вот ведь своего рода парадокс: кусочек улицы уже переименован «обратно»: кафе на Льва Толстого, 5 именуется «Mary lanch на Гулевой». ПОДРОБНЕЕ

Незнакомая Одесса: арка с улицы Гоголя(фото) Арка на улице Гоголя… Арка Шахского дворца… Когда одесситы могли ею любоваться? Когда мы ее потеряли?

О самом Шахском дворце нам известно много. С него (его сегодняшний адрес — ул.Гоголя, 2) начинается сама улица, построен в начале пятидесятых годов позапрошлого века для шляхтича Зенона Бржозовского (Бжозовского). Почему же «шахский»? Дворец арендовал шах Мухаммед Али, шахиншах Персии, благодаря которому дворец и получил свое название… Странно все же порой складывается топонимическая история города. ПОДРОБНЕЕ

Старовинна Балта: край джерел, таємниць та магії Як часто буває, що подорожуючи за тридев’ять земель у пошуках восьмого дива світу, ми не помічаємо навколишніх унікальних культурно-історичних пам’яток! А вони зовсім поруч – тут, на старовинній Балтщині. ПОДРОБНЕЕ