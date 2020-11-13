ТОП туристических мест в Украине по версии Google: в список попали локации в Одесской области
Google назвал ТОП туристических мест Украины 2020 года по поисковым запросам пользователей в январе-сентябре 2020 года.
В тоге самым популярным заповедником стало затопленное село Бакота в Хмельницкой области, городским парком — парк Горького в Харькове, а пляжем — “Аркадия” в Одессе. Есть в списке и другие локации на территории Одесской области.
ТОП природных парков и заповедников Украины
- Бакота (Хмельницкая обл.);
- Розовые озера (Лемурийское озеро, Херсонская обл.);
- Тустань (Львовская обл.);
- Синевир (Закарпатская обл.);
- Голубые озера (Черниговская обл.);
- Аскания-Нова;
- Белосарайская коса;
- Актовский Каньон (Николаевская обл.);
- Кинбурнская коса (Николаевская обл.);
- Арабатская стрелка (Херсонская обл., Крым);
- Село Санжейка (Одесская обл.);
- Бирючий остров (Херсонская обл.);
- Остров Джарылгач (Херсонская обл.);
- Букский каньон (Черкасская обл.).
ТОП городских парков и развлекательных зон Украины:
- Парк им. Горького (Харьков);
- Зоопарк (Киев);
- Аквапарк (Затока);
- Аквапарк (Одеса);
- X-Park (Киев);
- Аквапарк (Днепр);
- Аквапарк (Кириловка);
- Екопарк Фельдмана (Харьков);
- Парк Динозавров (Буковель);
- Ботсад им. Гришко (Киев).
ТОП пляжей возле моря в Украине:
- Аркадия (Одесса);
- Железный Порт;
- Черноморск;
- Кириловка;
- Коблево;
- Геническ;
- Лазурное;
- Счастливцево;
- Вилково.
ТОП запросов в категории “Горы”:
- Буковель;
- Драгобрат;
- Верховина;
- Карпаты;