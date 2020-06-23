Курорты Одесской области: где и за сколько можно найти жилье для отдыха

На одесских курортах отдыхающих стало заметно меньше, чем в предыдущие годы. Виной этому карантинные меры из-за пандемии COVID-19. «Одесская жизнь» узнавала, какие цены на жильё и туристические услуги в области.

В Одесской области в основном отдыхают в Черноморске, Затоке, Каролино-Бугазе, Санжейке, Грибовке, Сергеевке, Лебедёвке, Курортном, Катранке, Приморском и Рассейке. Цены на съёмное жильё зависят от близости к морю, степени комфортности и сезона (в июле-августе обычно дороже).

Черноморск находится всего в 20 км от Одессы. Благоустроенные пляжи, ухоженная набережная и развитая инфраструктура с аттракционами и развлекательными заведениями сделают отпуск комфортным для семей с детьми и молодежи. Стоимость проживания стартует от 350 грн в сутки:

2-местный номер в хостеле – 350 грн;

1-комнатная квартира эконом-класса с видом на море – 400 грн;

1-комнатная квартира на 1-ой линии – 1500 грн;

2-хместны делюкс в отеле на 1-ой линии – 1700 грн;

коттедж на 14 человек на 1-ой линии – 4000 грн;

2-местный люкс в SPA-отеле с завтраком – 8700 грн.

Затока – самый известный одесский курорт. С одной стороны – Днестровский лиман, с другой – Черное море. Тут широкие пляжи, множество кафе, дискотек, продуктовых магазинов, развлекательных центров и сувенирных лавок:

комната в домике у лимана – 100 грн с человека;

2-местный номер в отеле на 3-ей линии – 400 грн;

домик на 2-ой линии – 550 грн;

2-местный номер в отеле на 2-ой линии – 1000 грн;

2-местный номер в пансионате с 3-разовым питанием на 1-ой линии – 1620 грн;

• коттедж на 12 человек на 2-ой линии – 3000 грн;

4-местный люкс на 1-ой линии – 4050 грн;

коттедж на 8 человек на 1-ой линии – 6500 грн.

Каролино-Бугаз менее популярен, чем Затока. Здесь нет бурной ночной жизни, меньше магазинов и кафе, зато есть просторные и чистые пляжи. Ну и средний чек на жильё скромнее:

2-местный номер в отеле на 3-й линии – 120 грн;

2-местный номер в пансионате на 3-й линии – 200 грн;

2-местный номер в -отеле на 2-ой линии – 1000 грн;

домик с тремя комнатами на 1-ой линии – 1050 грн;

4-местный люкс в отеле на 1-ой линии – 1200 грн;

3-местный люкс на 1-ой линии – 1800 грн;

комфортный коттедж на 10 человек 1-ой линии – 2250 грн.

Грибовка по количеству гостей соперничает с Затокой. Здесь также полно кафе, ресторанов и развлекательных заведений. Преимущество курорта в том, что большинство пансионатов, баз отдыха и домиков выходят прямо на пляж:

2-местный номер в отеле на 3-й линии – 200 грн;

домик с 2-мя спальнями на 2-ой линии – 400 грн;

2-местный полулюкс на 2-ой линии – 1370 грн;

2-местный номер в отеле с завтраком на 1-ой линии – 1700 грн;

домик с одной спальней на 1-ой линии – 2300 грн;

3-комнатные апартаменты на 1-ой линии – 4000 грн.

Санжейка запоминается живописным берегом с обрывистыми склонами и малолюдными пляжами. Место облюбовали поклонники сельского и дикого туризма. Как и на других курортах, тут сдают комнаты в домиках, номера в мини-отелях или целые коттеджи. Можно поставить и собственную палатку совершенно бесплатно. Вот цены:

2-х местный номер в домике на 2-ой линии – 100 грн:

домик на 4-х человек на 1-ой линии – 950 грн;

2-хместный номер в домике на 1-ой линии – 1000 грн;

2-хместный люкс в гостинице на 1-ой линии – 1700 грн;

дом на 10 человек на 2-ой линии – 1875 грн;

коттедж на 12 человек на 1-ой линии – 4500 грн.

Сергеевка – грязевый курорт, расположен на берегу Будакского лимана и отделен от моря песчаной косой. Идеально подходит для оздоровления и релаксации на природе. Поселиться можно в санаториях, пансионатах, отелях или домиках:

2-местный номер в отеле на 2-ой линии – 100 грн;

3-месный номер в отеле с завтраком – 410 грн;

2-комнатные апартаменты – 600 грн;

2-местный номер в санатории с питанием – 625 грн;

2-местный номер в пансионате – 1100 грн;

2-местный номер с питанием в санатории на 1-ой линии – 1980 грн.

Катранка, Рассейка, Лебедёвка, Курортное и Приморское – в этих спокойных и красивых местах также есть разные варианты жилья – от санаториев до коттеджей. Цены – от 60 грн за человека:

2-местный номер в пансионате на 3-й линии – 120 грн;

2-местный люкс на 3-й линии – 600 грн;

4-местный люкс в коттедже на 1-ой линии – 1200 грн;

2-местный номер с завтраком в гостинице на 1-ой линии – 2000 грн.

Ранее “Одесская жизнь” выяснила цены на экскурсии в Одесской области.

Фото: booking.com, doba.ua, pravda.com.ua, tudoy-sudoy.od.ua

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