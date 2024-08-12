Топ-чиновник из Минэнергетики попался на взятке в полмиллиона долларов

Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в СБУ и Спеуиализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, которая расположена в пределах самого горячего направления восточного фронта — Покровском.

Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий и его использование на шахтах западного региона, весной этого года представители отрасли обратились к заместителю Министра энергетики.

Однако чиновник, в чьи обязанности входило сохранение горной техники, начал требовать деньги за ее вывоз.

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К незаконной деятельности он привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Именно с этого горного комбината должны были начать эвакуацию оборудования после получения организатором сделки части взятки.

По договоренности, деньги должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. долл. на каждой встрече.

Чиновник Минэнерго и его три сообщника задержаны «на горячем» в Киеве — сразу после получения третьего транша.

Их действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Решается вопрос о применении к задержанным меры пресечения.

Антикоррупционные органы не сообщают имени подозреваемого топ-чиновника, но СМИ сообщают, что речь идет об Александре Хейле, которого сегодня Кабинет министров уволил.

Напомним, в 2023-м году за взятку в размере $2,7 млн задержан глава Верховного Суда Всеволод Князев.