ТОП-100 самых влиятельных людей Украины: кто из одесситов попал в рейтинг?

Национальный рейтинг влиятельности “Элита Украины” составил ТОП-100 самых влиятельных людей Украины.
Возглавил ТОП-100 президент Украины Владимир Зеленский. Но есть в списке и одесситы.
28 место занял Аднан Киван, бизнесмен, владелец строительной компании «Kadorr Group», ТК «7 канал» и учредитель Арабского культурного центра в Одессе.
На 30 строчке рейтинга Андрей Ставницер, соучредитель и гендиректор портовых терминалов “ТИС”.
34 место занял мэр Одессы Геннадий Труханов.
На 37 месте – политик и почетный гражданин Одессы Сергей Гриневецкий.
40 место у Дмитрия Иоргачова, гендиректора “Одессакабель”.
63 место – Сергей Кивалов, президент Одесской юридической академии.
79 место – Игорь Лысенко, руководитель одесского “Инфоксводоканала”.
80 место – Руслан Киван, гендиректор «Kadorr Group».
Рейтинг составляли на основе опроса экспертов.
Ранее сообщалось, кто из одесситов попал в ТОП-100 самых богатых людей Украины.