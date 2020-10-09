ТОП-100 самых влиятельных людей Украины: кто из одесситов попал в рейтинг?

Возглавил ТОП-100 президент Украины Владимир Зеленский. Но есть в списке и одесситы.

28 место занял Аднан Киван, бизнесмен, владелец строительной компании «Kadorr Group», ТК «7 канал» и учредитель Арабского культурного центра в Одессе.

На 30 строчке рейтинга Андрей Ставницер, соучредитель и гендиректор портовых терминалов “ТИС”.

34 место занял мэр Одессы Геннадий Труханов.

На 37 месте – политик и почетный гражданин Одессы Сергей Гриневецкий.

40 место у Дмитрия Иоргачова, гендиректора “Одессакабель”.

63 место – Сергей Кивалов, президент Одесской юридической академии.

79 место – Игорь Лысенко, руководитель одесского “Инфоксводоканала”.

80 место – Руслан Киван, гендиректор «Kadorr Group».

Рейтинг составляли на основе опроса экспертов.

Ранее сообщалось, кто из одесситов попал в ТОП-100 самых богатых людей Украины.